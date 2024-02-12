Χαμάς: Άλλοι τρεις όμηροι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο άλλων τριών ομήρων από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τρεις εκ των οκτώ ισραηλινών ομήρων που οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν χθες Κυριακή ότι είχαν τραυματιστεί σοβαρά εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών και δεν κατάφεραν τελικά να κρατηθούν στη ζωή.

«Θα αναβάλουμε για λίγες ημέρες τη δημοσιοποίηση ονομάτων και εικόνων των νεκρών, έως ότου ξεκαθαρίσει η τύχη των υπολοίπων τραυματιών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

