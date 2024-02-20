Κλειστός για δεύτερη ημέρα ο Πύργος του Άιφελ λόγω απεργίας του προσωπικού

Κλειστός θα παραμείνει και σήμερα, για δεύτερη συναπτή μέρα, ο Πύργος του Άιφελ εξαιτίας της απεργίας που κήρυξαν τα συνδικάτα καταγγέλλοντας τη διαχείριση του πιο διάσημου αξιοθέατου στο Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από συνδικαλιστική πηγή.

Η δημαρχεία της γαλλικής πρωτεύουσας, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Sete που διαχειρίζεται τον Πύργο, «αρνείται να διαπραγματευτεί προς το παρόν», δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT.

Η χθεσινή απεργία στον Πύργο του Άιφελ ήταν η δεύτερη που πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες για τον ίδιο λόγο.

Τα συνδικάτα έχουν επικρίνει την SETE για το επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο -όπως υποστηρίζουν- βασίζεται σε υπερβολική εκτίμηση του αριθμού μελλοντικών επισκεπτών, ενώ υποτιμά τα λειτουργικά κόστη.

Ο Πύργος του Άιφελ, το διασημότερο αξιοθέατο του Παρισιού, προσελκύει σχεδόν επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, περίπου τα τρία τέταρτα των οποίων είναι ξένοι τουρίστες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε δραματικά εξαιτίας του κλεισίματος χώρων και των ταξιδιωτικών περιορισμών, αλλά ανέκαμψε και απέφερε έσοδα 5,9 εκατομμυρίων το 2022.

Ο αριθμός των επισκεπτών στο Παρίσι αναμένεται να αυξηθεί δραματικά αυτό το καλοκαίρι καθώς η γαλλική πρωτεύουσα φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα CGT και FO έκαναν έκκληση στην πόλη του Παρισιού "να είναι λογική με τις οικονομικές της απαιτήσεις για να εξασφαλίσει την επιβίωση του μνημείου και της εταιρείας που το διαχειρίζεται".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

