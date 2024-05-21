Την ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021- 2027» της δράσης «Κατασκευή Νέων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας», συνολικού προϋπολογισμού 181 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 124 εκατ. ευρώ αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας:

-στους Δήμους Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων της Περιφέρειας Αττικής,

-στον Δήμο Ωραιοκάστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης,

-στον Ταμιευτήρα Μπραμιάνου, Γρα Λυγιάς και στο Φράγμα Μύρτου της ΠΕ Λασιθίου Κρήτης, καθώς και

-στις Παραλίμνιες Περιοχές Αμβρακίας- Αμφιλοχίας και Βάλτου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν σε παρεμβάσεις διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Επίσης θα θωρακισθούν αντιπλημμυρικά οι περιοχές μελέτης, οι οποίες έχουν πληγεί αφενός από καταστροφικά γεγονότα (πχ πλημμύρες, πυρκαγιές, λοιπά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα) και αφετέρου εξαιτίας ανθρωπογενούς παρέμβασης (για παράδειγμα αυθαίρετη δόμηση), και που εξαιτίας της απώλειας δασικών εκτάσεων, της κλιματικής αλλαγής και του άναρχου τρόπου οικιστικής ανάπτυξης, καθίστανται εξαιρετικά ευάλωτες έναντι του πλημμυρικού κινδύνου.

Δικαιούχοι της δράσης, η οποία εγκρίθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, Κορινθίας, Λευκάδας, Θεσσαλονίκης του υπουργείου Πολιτισμού.

Η πράξη είχε ενταχθεί αρχικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μεταφέρεται στο ΕΣΠΑ για την ασφαλή χρονικά υλοποίησή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.