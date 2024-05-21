Τη Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ οι κανόνες για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Οι κανόνες αυτοί θα προετοιμάσουν το έδαφος ώστε όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ να αντλήσουν τα οφέλη ενός προσωπικού ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας το 2026. Το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας θα αποτελείται από μια εφαρμογή για φορητές συσκευές που θα εκδίδεται σε κάθε κράτος μέλος. Θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ. Σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα, κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα προσωπικά ψηφιακά του έγγραφα και να έχει πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες, έχοντας πλήρη έλεγχο των προσωπικών δεδομένων του μέσω μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές που προσφέρεται σε εθελοντική βάση σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Η έναρξη ισχύος των κανόνων για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 να δοθεί στους Ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα που προστατεύει την ιδιωτική ζωή τους. Θα δώσει στους πολίτες τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο και θα ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.»

Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ θα φέρει επανάσταση στην ψηφιακή ταυτοποίηση. Κάθε χρήστης του πορτοφολιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες, να κοινοποιεί ψηφιακά έγγραφα, όπως φορητή άδεια οδήγησης ή ηλεκτρονική συνταγογράφηση, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς ή να πραγματοποιεί πληρωμές, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων. Η Επιτροπή έχει ήδη επενδύσει 46 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» σε τέσσερα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας, για τη δοκιμή του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ σε διάφορες καθημερινές χρήσεις, όπως φορητές άδειες οδήγησης, ηλεκτρονική υγεία, πληρωμές, εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα. Παράλληλα, πρόσφατα προκηρύχθηκε μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης των πορτοφολιών.

Μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, η Επιτροπή θα καταρτίσει εκτελεστικές πράξεις για να διασφαλίσει ότι όλα τα πορτοφόλια θα διαθέτουν το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και ότι θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

