Iσραηλινοί αξιωματούχοι κατάσχεσαν κάμερα και εξοπλισμό του Associated Press στο νότιο Ισραήλ την Τρίτη, κατηγορώντας τον ειδησεογραφικό οργανισμό ότι παραβίασε τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης παρέχοντας εικόνες στο Al Jazeera.

«Το δορυφορικό κανάλι του Κατάρ είναι μεταξύ χιλιάδων πελατών που λαμβάνουν ζωντανές ροές βίντεο από το AP και άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς» υποστηρίζει το Associated Press.

Το AP κατήγγειλε την κίνηση, αναφέροντας ότι «το Associated Press καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης να κλείσει το live feed που μεταδίδει εδώ και πολλά χρόνια εικόνες από τη Γάζα και να αρπάξει εξοπλισμό AP», δήλωσε η Lauren Easton, αντιπρόεδρος εταιρικής επικοινωνίας του ειδησεογραφικού οργανισμού. «Το κλείσιμο δεν βασίστηκε στο περιεχόμενο της ροής, αλλά μάλλον σε μια καταχρηστική χρήση από την ισραηλινή κυβέρνηση του νέου νόμου για τους ξένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της χώρας. Προτρέπουμε τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να επαναφέρουμε αμέσως τη ζωντανή ροή μας, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή τη σημαντική οπτική δημοσιογραφία σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο».

Αξιωματούχοι του υπουργείου Επικοινωνιών έφτασαν στην τοποθεσία του AP στη νότια πόλη Σντερότ το απόγευμα της Τρίτης και κατάσχεσαν τον εξοπλισμό. Παρέδωσαν στο AP ένα έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον υπουργό Επικοινωνιών Shlomo Karhi, το οποίο ισχυριζόταν ότι παραβίαζε το νόμο της χώρας για τους ξένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς .

Λίγο πριν κατασχεθεί ο εξοπλισμός, το live feed του ΑΡ μετέδιδε μια γενική άποψη της βόρειας Γάζας . Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε δημοσίευμά του για το περιστατικό το AP, το ειδησεογραφικό πρακτορείο «συμμορφώνεται με τους κανόνες στρατιωτικής λογοκρισίας του Ισραήλ, οι οποίοι απαγορεύουν τις εκπομπές λεπτομερειών όπως κινήσεις στρατευμάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους στρατιώτες. Η ζωντανή λήψη δείχνει γενικά καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή».

Η κατάσχεση ακολούθησε προφορική εντολή την Πέμπτη να σταματήσει η ζωντανή μετάδοση, κάτι που ο ειδησεογραφικός οργανισμός αρνήθηκε να κάνει.

«Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση και τις οδηγίες του υπουργού Επικοινωνιών, το υπουργείο Επικοινωνιών θα συνεχίσει να λαμβάνει όποια μέτρα επιβολής απαιτούνται για τον περιορισμό των εκπομπών που βλάπτουν την ασφάλεια του κράτους», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Εφαρμόζοντας τον νέο νόμο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έκλεισαν τα γραφεία του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού που εδρεύει στο Κατάρ στις 5 Μαΐου, ενώ κατάσχεσαν τον εξοπλισμό του καναλιού, απαγορεύοντας τις εκπομπές του και μπλοκάροντας τις ιστοσελίδες του.

Πηγή: skai.gr

