Για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοχρησία διώκεται ο 54χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα κατά τεσσάρων επίδοξων ληστών, με αποτέλεσμα να σκοτώσει έναν 45χρονο. Το φονικό επεισόδιο έγινε χθες το βράδυ στην κτηνοτροφική μονάδα του 54χρονου στις Μουριές Κιλκίς.

Εις βάρος του κτηνοτρόφου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Κιλκίς, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση. Ο ίδιος προανακριτικά φέρεται να απολογήθηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Ενώπιον του ίδιου ανακριτή θα κληθούν να απολογηθούν και οι τρεις φερόμενοι συνεργοί του 45χρονου θανόντος. Πρόκειται για έναν 38χρονο, τον 15χρονο γιο του και τον 16χρονο φίλο του δεύτερου. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν - κατά πληροφορίες - την κατηγορία της απόπειρας ληστείας, ενώ παραμένουν κρατούμενοι. Οι ανήλικοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν στον ανακριτή την Πέμπτη και την επομένη ο 38χρονος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

