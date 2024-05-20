Μετά τα θαλάσσια πάρκα, την έντονη αντίδραση της Άγκυρας έχει προκαλέσει η είδηση για τη δημιουργία 7 πλωτών ραντάρ στο Αιγαίο, με τα τουρκικά ΜΜΕ να μεταδίδουν προκλητικά ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, τα τουρκικά μέσα θεωρούν τα ελληνικά πλωτά ραντάρ απειλή για την Τουρκία - «θα μπορούν να ελέγχουν τις ακτές της Τουρκίας» - και αναφέρουν ότι η «ΕΕ στηρίζει τα σχέδια της Ελλάδας».

Ενδεικτικό είναι το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου HABER GLOBAL.

«Μόλις λέγαμε πως υπάρχει θετικό κλίμα με την Ελλάδα, την ίδια στιγμή φαίνεται πως η Ελλάδα, ενώ χαμογελάει στο παρασκήνιο, κάνει άλλα πράγματα. Εδώ στον χάρτη βλέπετε τη Σαμοθράκη, τη Λέσβο, τη Χίο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Κάλυμνο, την Κω και τη Ρόδο. Αυτή εδώ δεν είναι η λίστα των νησιών που θα πάτε δίχως βίζα. Αυτά είναι τα νησιά που η Ελλάδα θα εγκαταστήσει ραντάρ. Βάζει κάτω από τη μύτη μας ραντάρ.Στην Αττάλεια, στο Αϊδίνιο, στη Σμύρνη, στο Τσανάκαλ. Να τι κάνει η Ελλάδα. [...] Όταν αυτά τα χτίσετε κοντά στις τουρκικές ακτές και στα τουρκικά νησιά, τότε ο τουρκικός στόλος θα κάνει κάτι, ίσως πέσει πάνω τους ή κάτι άλλο».

Η Τουρκία δεν έχει ανάγκη να κάνει κάποιο επιπλέον κόπο. Αν οι όλμοι στρίψουν προς το Καστελόριζο, τότε περαστικά τους. Μιλάμε για μια απόσταση 500 μέτρων για έναν μικρό όλμο. Εσύ Ελλάδα, πως από τόσα χιλιόμετρα θα καταφέρεις να υποστηρίξεις αυτό το νησί, και μπορείς και συμπεριφέρεσαι με τέτοιο θράσος, τέτοια αδιαφορία» αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ULUSAL HABER, «α ραντάρ που έχουν εμβέλεια 40 χιλιομέτρων, θα εγκατασταθούν στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας, δηλαδή σε περιοχές κοντινές στην Τουρκία που θα μπορούν να ελέγχουν την Τουρκία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας έχει εγκρίνει το σχέδιο και τα πλωτά ραντάρ αναμένεται να εγκατασταθούν στο Αιγαίο. το 2025. Το σχέδιο λέγεται πως είναι μια απόδειξη των στενών σχέσεων της Ελλάδας με την Γαλλία και το κόστος του φτάνει στα 19.5 εκατ. ευρώ»

Οπως αναφέρει το A HABER, «η Ελλάδα θα εγκαταστήσει πλατφόρμες ραντάρ στο Αιγαίο; Σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης η Αθήνα ετοιμάζεται να εγκαταστήσει 7 πλωτά ραντάρ στο Αιγαίο. Οι πλατφόρμες των ραντάρ θα υποστηρίζονται με κάμερες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα χτιστούν με την υποστήριξη της Ε.Ε, της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ελληνικό υπουργείο Άμυνας είναι θετικό στο σχέδιο αυτό».

