Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη ότι ξεκινά πυρηνικές στρατιωτικές ασκήσεις.



Οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν το πρώτο στάδιο στρατιωτικών ασκήσεων «που περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση στην προετοιμασία και χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων» στη Νότια Στρατιωτική Περιφέρεια, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.



Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή νωρίτερα αυτό το μήνα για τη διεξαγωγή των ασκήσεων. Το υπουργείο είπε ότι το πρώτο στάδιο της άσκησης αφορά πυραύλους Iskander και Kinzhal (υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος).



Η άσκηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι μονάδες και ο εξοπλισμός είναι έτοιμοι για «την πολεμική χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων για να απαντήσουν και να διασφαλίσουν άνευ όρων την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του ρωσικού κράτους ως απάντηση σε προκλητικές δηλώσεις και απειλές μεμονωμένων δυτικών αξιωματούχων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε το υπουργείο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ρωσικός στρατός έχουν διαφημίσει το Kinzhal, ή Kh-47, ως παράδειγμα του εκσυγχρονισμένου πυραυλικού οπλοστασίου της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η υπερηχητική του ταχύτητα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτιση.

Ο βαλλιστικός Kh-47 έχει βεληνεκές περίπου 2.000 χιλιομέτρων, επομένως μπορεί να εκτοξευτεί μακριά από το πεδίο της μάχης. Ταξιδεύει με περίπου 10 φορές την ταχύτητα του ήχου και προέρχεται από τον μικρότερου βεληνεκούς βαλλιστικό πύραυλο Iskander, ο οποίος εκτοξεύεται από το έδαφος. Μεταφέρει μια κεφαλή σχεδόν 500 κιλών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.