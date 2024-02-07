Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα έχει την πρώτη του κατ' ιδίαν συνάντηση αύριο Πέμπτη με τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Χέρτζι Χαλεβί, παρότι το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός απέρριψε το αίτημα του ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου για το τετ-α-τετ.

Η εφημερίδα Israel Hayom ανέφερε χθες ότι ο Μπλίνκεν ζήτησε την κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Χαλεβί, με αποτέλεσμα το γραφείο του Νετανιάχου να εκδώσει ανακοίνωση, λέγοντας ότι ο αρχηγός των IDF θα συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό στο πλαίσιο των συνομιλιών που θα έχει μαζί του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επισκέψεων του Μπλίνκεν καιρώ πολέμου, οι μόνες συναντήσεις του με τον Χαλεβί ήταν στο πλαίσιο των συναντήσεων με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στο οποίο συμμετείχε ο αρχηγός του στρατού.

O Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί αρχικά με τον Νετανιάχου στις 11:15 π.μ., θα ακολουθήσει η χωριστή συνάντηση με τον Χαλεβί στις 12:15 μ.μ., και θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και τον Ισραηλινό πρόεδρο.

Το αίτημα να συναντηθεί ο Χαλέβι κατ' ιδίαν, υποδηλώνει ότι ο Μπλίνκεν πιστεύει ότι ο Ισραηλινός ΑΓΕΕΘΑ θα μπορούσε να δώσει μια πιο ειλικρινή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του πολέμου χωρίς υπουργούς στην αίθουσα σχολιάζουν οι Times of Israel.

Πηγή: skai.gr

