Ο 63χρονος πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, σκοτώθηκε χθες σε αεροπορικό δυστύχημα, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη σε ορεινή περιοχή του Ιράν κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν εν μέσω πυκνής ομίχλης.

Ο θάνατος του Ραϊσί έχει προκαλέσει αναστάτωση καθώς το Ιράν είναι ο βασικότερος σύμμαχος της Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν θολά.

Ωστόσο, ειδικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο αντίκτυπος από τον θάνατο του Ιρανού προέδρου θα είναι σε μεγάλο βαθμό «εγχώριος», ενώ η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική και πολιτική – ούτε απέναντι στον πόλεμο με το Ισραήλ, ούτε σε σχέση με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Όσοι ελπίζουν ότι ο ξαφνικός χαμός του Ραϊσί θα οδηγούσε σε αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, μάλλον θα απογοητευτούν», δηλώνει ο Δρ. Meir Javedanfar, Ιρανός λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Reichman, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Ο θάνατος του Ιρανού προέδρου δεν θα επηρεάσει την εχθρότητα της Τεχεράνης με το Ισραήλ, την υποστήριξή της στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, ή τη διάθεση του καθεστώτος να παράγει πυρηνικά όπλα.

Όλη η περιφερειακή και παγκόσμια επιθετικότητα θα συνεχιστεί, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

«Στο τέλος της ημέρας, αυτός που καθορίζει τις πολιτικές της χώρας είναι ο ανώτατος θρησκευτικός Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ» δήλωσε ο Ισραηλινός πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και υποστράτηγος, Yaakov Amidror.

Ο Χαμενεΐ κατέχει την υψηλότερη πολιτική και θρησκευτική θέση στην Ισλαμική Δημοκρατία

Νεκρός είναι και ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο ελικόπτερο με τον Ιρανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον Amidror, οι αντικαταστάτες του Ραϊσί και του ΥΠΕΞ μπορεί να χρησιμοποιήσουν διαφορετική γλώσσα, αλλά τελικά «η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν γίνεται ούτε από τον πρόεδρο ούτε από τον υπουργό Εξωτερικών».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, ο 64χρονος Ραΐσι θεωρούνταν από πολλούς Ιρανούς ο διάδοχος του Χαμενεΐ και αυτό ήταν «το μόνο πράγμα που τον έκανε να ξεχωρίσει».

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης: Δεν θα αλλάξει τίποτα

Η κυβέρνηση του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο δεν θα προκαλέσει "την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης" της χώρας.

«Ο πρόεδρος του ιρανικού λαού, εργατικός και ακούραστος (...) θυσίασε τη ζωή του για το έθνος», αντέδρασε η κυβέρνηση στον θάνατό του.

«Διαβεβαιώνουμε το πιστό έθνος ότι με τη βοήθεια του Θεού και την υποστήριξη του λαού δεν θα υπάρξει η παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης της χώρας», αναφέρει η ανακοίνωση.

