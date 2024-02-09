Τουλάχιστον 27.947 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 67.459 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.
Τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν σκοτωθεί 107 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 142, σύμφωνα με το υπουργείο.
Η στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων του Ισραήλ είναι «υπερβολική», δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην πιο έντονη κριτική του στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
- Η Ουκρανία κατέρριψε 10 από τα 16 drones που εξαπέλυσαν εναντίον της οι ρωσικές δυνάμεις
- Νίκες σε δύο μέτωπα για τον Τραμπ: Κέρδισε εύκολα και στη Νεβάδα για το χρίσμα - Ευνοϊκό για την υποψηφιότητά του το Ανώτατο Δικαστήριο
- Ολεξάντρ Σίρσκι: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του ουκρανικού στρατού που διαδέχεται τον Ζαλούζνι
