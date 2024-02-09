Τουλάχιστον 27.947 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 67.459 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν σκοτωθεί 107 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 142, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων του Ισραήλ είναι «υπερβολική», δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην πιο έντονη κριτική του στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.