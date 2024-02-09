Λογαριασμός
Τουλάχιστον 27.947 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σύμφωνα με τη Χαμάς

Τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν σκοτωθεί 107 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 142, σύμφωνα με το υπουργείο.

Gaza

Τουλάχιστον 27.947 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 67.459 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων του Ισραήλ είναι «υπερβολική», δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην πιο έντονη κριτική του στην κυβέρνηση Νετανιάχου. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λωρίδα της Γάζας Πόλεμος στο Ισραήλ
