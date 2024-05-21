Χεζόνια για το μέλλον του: «Ο Πέρεθ μου λέει συνεχώς να μείνω - Ελπίζω να ανανεώσω με τη Ρεάλ»

Το τελευταίο διάστημα, πολλά δημοσιεύματα από την Ισπανία κάνουν λόγο για αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από δύο χρόνια στο «WiZink Center», καθώς το φετινό καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τους «μερένχες».



Πολλές είναι οι ομάδες που τσεκάρουν την περίπτωση του 29χρονου Κροάτη φόργουορντ, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον οποίο ο άλλοτε ΝΒΑερ έχει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάριο Χεζόνια:

Ωστόσο, με πρόσφατες δηλώσεις του, ο «Super Mario» αποκάλυψε πως ακόματο φετινό καλοκαίρι, με τον πρόεδρο της Ρεάλ πάντως, να τονμε τον Χεζόνια να δηλώνει ξεκάθαρα πως«Δεν έχω ιδέα. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ κάθε φορά που με βλέπει μου λέει ότι πρέπει να μείνω εδώ. Το ελπίζω να μείνω. Όλοι εργαζόμαστε για να το κάνουμε έτσι.Πριν από μήνες είπα ότι αυτή η ομάδα έχει τη δυνατότητα να είναι η καλύτερη στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πραγματικά το σκέφτομαι. Πολλά θα εξαρτηθούν από τους ανθρώπους που εργάζονται για την ανανέωση μου.Μιλήσαμε με τον Αλμπέρτο Ερέρος, (σσ. αθλητικός διευθυντής του συλλόγου) και με όλους και έχουμε την ίδια σκέψη. Δεν είναι η ώρα να το κάνουμε ή να ενοχλήσουμε την ομάδα με μεμονωμένα πράγματα. Θα έρθει η τέλεια στιγμή. Είναι σημαντικό να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και πρέπει να αγωνιστούμε, και μετά, ελπίζω, στα καλά νέα. Θα ήθελα να ανανεώσω, αλλά τώρα είναι αντιεπαγγελματικό. Και θα υπάρχει η τέλεια στιγμή για να φτάσουμε εκείνα για τα οποία παλεύουμε και οι δύο πλευρές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.