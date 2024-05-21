Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,43%, στα 165,2 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (Τρίτη) συνεδρίαση, με την αγορά να διορθώνει υποχωρώντας κάτω από τις 1.500 μονάδες, μετά τη χθεσινή καταγραφή νέων υψηλών 13 ετών, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.496,35 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.492,80 μονάδες (-0,66%) και υψηλότερη τιμή στις 1.503,68 μονάδες (+0,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 165,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 58,31 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 31.596.319 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,01%), της Ελλάκτωρ (+2,47%) και της Alpha Bank (+0,94%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,30%), του ΟΛΠ (-2,39%), της Jumbo (-1,45%) και της Autohellas (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 8.516.656 και 5.945.561 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 50,61 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 18,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 58 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler +9,52% και Βογιατζόγλου Systems +8,13%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης -3,75% και Κυριακούλης -3,58%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,4000 +0,16%

ALPHA BANK: 1,7680 +0,94%

AEGEAN AIRLINES: 12,6800 -0,24%

VIOHALCO: 6,5000 +3,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,9000 -0,67%

COCA COLA HBC:32,6400 -0,37%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6950 +2,47%

ΕΛΠΕ: 8,6600 -0,63%

ELVALHALCOR: 2,0850 -0,71%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4500 -0,82%

ΕΥΔΑΠ: 6,0300 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,1320 -0,42%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7500 +0,52%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8400 -0,15%

MOTOR OIL: 26,9200 -3,30%

JUMBO: 27,2400 -1,45%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,9400 -0,15%

ΟΛΠ:24,5000 -2,39%

ΟΠΑΠ: 15,1800 -1,11%

ΟΤΕ: 14,2100 -0,21%

AUTOHELLAS:12,4000 -1,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8440 -0,16%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3600 -0,53%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,1800 -0,05%

