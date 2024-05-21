Μεγαλειώδη υποδοχή με στρατιωτικές τιμές επιφύλαξαν την Τρίτη στη σορό του Εμπραχίμ Ραϊσί και των άλλων νεκρών του δυστυχήματος οι ιρανικές αρχές, στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης. Μάλιστα, μερικά κυβερνητικά στελέχη δεν αντέχουν και «λυγίζουν» αντικρίζοντας το φέρετρο του Ιρανού προέδρου (προτελευταίο βίντεο στο κείμενο).

Ο πρόεδρος Ραϊσι ήταν ο δεύτερος τη τάξει της ιρανικής πολιτικής εξουσίας και εκλεκτός του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλι Χαμενεϊ, του οποίου εμφανιζόταν ως φυσικός διάδοχος.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει κηρύξει πενθήμερο πένθος στη χώρα.

Μετά την Ταμπρίζ η σορός του Ραϊσί μεταφέρθηκε στην ιερή πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, προτού αναχωρήσει για την πρωτεύουσα, όπου ανέμεναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ αναμένεται να πρωτοστατήσει στις προσευχές στην εξόδιο ακολουθία που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης στην Τεχεράνη, ενώ το πρωί της Τετάρτης (22/5) πρόκειται να πραγματοποιηθούν πομπές.

Η σορός του Ραϊσί θα μεταφερθεί την Πέμπτη το πρωί στην επαρχία του Νότιου Χορασάν και στη συνέχεια στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου θα ταφεί το ίδιο βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ραϊσί σκοτώθηκε μαζί με οκτώ άλλους ανθρώπους την Κυριακή (19/5), όταν συνετρίβη το ελικόπτερό τους. Ανάμεσά τους ήταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, αξιωματούχοι της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και ο επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας του.

Στο Ιράν μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ραϊσί.

