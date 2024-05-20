Ο θάνατος του Ιρανού Προέδρου, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, αποτέλεσε ένα σοκ για την περιοχή αφού οι πρόεδροι υποτίθεται ότι έχουν πρόσβαση στα καλύτερα ελικόπτερα του στόλου της χώρας τους, καθώς και στους καλύτερους πιλότους και πλήρωμα συντήρησης.

Το να σκοτωθούν, λοιπόν, οι πρόεδροι σε κάποιο τέτοιο δυστύχημα θεωρείται περισσότερο απίθανο. Ιστορικά, ωστόσο, ορισμένοι σημαντικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί λόγω συντριβής. Ορισμένες από αυτές τις συντριβές έχουν δημιουργήσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το γιατί συνέβησαν τα ατυχήματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συντριβές ελικοπτέρων και αεροπλάνων οφείλονταν σε δυσλειτουργίες, σφάλμα πιλότου ή κακές καιρικές συνθήκες.

Σε ρεπορτάζ της η Jerusalim Post αναφέρεται σε ορισμένα ονόματα ατόμων που έχασαν τη ζωή τους και γύρω από το πρόσωπό τους δημιουργήθηκαν περίεργες θεωρίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Νταγκ Χάμαρσκγιολντ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Νταγκ Χάμαρσκγιολντ, γνωστός Σουηδός διπλωμάτης, σκοτώθηκε στη συντριβή ενός επιβατικού αεροπλάνου DC-6 στις 18 Σεπτεμβρίου 1961.

Το αεροπλάνο το οποίο διοικούνταν από την Transair Sweden και χρησιμοποιούνταν από τον ΟΗΕ συνετρίβη στη Ζάμπια. Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή. Ο Χάμαρσκγιολντ συμμετείχε σε ευαίσθητες συνομιλίες για τον πόλεμο στο Κονγκό.

Υποτίθεται ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός σχετικά με τον πόλεμο στην Κατάνγκα, μια επαρχία του Κονγκό. Σε έρευνα που διεξήχθη δεν βρέθηκαν στοιχεία ότι το αεροπλάνο είχε παραβιαστεί. Οπότε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε συντριβεί λόγω πολύ χαμηλών πτήσεων.

Ωστόσο, η συντριβή πυροδότησε διάφορες συνωμοσίες.

Ο αντιπρόεδρος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος Λιν Μπιάο

Το 1971, ο αντιπρόεδρος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος Λιν Μπιάο σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Ήταν πολύ γνωστός διοικητής κατά την άνοδο του κομμουνιστικού κόμματος και για τις μάχες του ενάντια στους Ιάπωνες και τους Εθνικιστές στην Κίνα.

Αργότερα, ανέβηκε στην εξουσία μέσα στο κόμμα. Ωστόσο, όπως ανέφερε το CNN σε άρθρο για αυτόν, «ενώ ο Λιν μπορεί να κέρδισε όλες τις στρατιωτικές του εμπλοκές, μια μάχη άλλου είδους τελικά τον νίκησε, μια πολιτική μάχη στον στενό κύκλο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Λιν εξαφανίστηκε το 1971. Η επίσημη κινεζική εξήγηση είναι μέχρι σήμερα ότι πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Μογγολία μετά την αποτυχία του σχεδίου του για τη δολοφονία του προέδρου Μάο». Δεν είναι ακόμη γνωστό τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης και πώς σκοτώθηκε.

Το αεροπλάνο, ένα Hawker Siddeley HS-121 Trident, συνετρίβη στη Μογγολία.

Ο ηγέτης του Παναμά Ομάρ Τορίγιος

Ο πρόεδρος του Παναμά Ομάρ Τορίγιος σκοτώθηκε στις 31 Ιουλίου 1981, όταν το αεροπλάνο του συνετρίβη κοντά στο Penonome του Παναμά.

Πετούσε με ένα de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter της Πολεμικής Αεροπορίας του Παναμά. Χρειάστηκε μια μέρα για να δηλωθεί η εξαφάνιση του αεροπλάνου και αρκετές ημέρες για να βρεθεί το σημείο της συντριβής.

Ο Τορίγιος ήταν πολύ γνωστός για τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ που έδινε στον Παναμά τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά. Ο θάνατός του οδήγησε σε διάφορες συνωμοσίες. Για παράδειγμα, πολλά χρόνια αργότερα, ένας δικηγόρος του δικτάτορα του Παναμά Manuel Noriega ισχυρίστηκε ότι ο Noriega είχε πληροφορίες που έδειχναν μια συνωμοσία για τη δολοφονία του Τορίγιος.

Δεν υπάρχουν ωστόσο, στοιχεία για αυτή τη συνωμοσία.

Η πρόεδρος της Μοζαμβίκης Σαμόρα Ματσέλ

Ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης Σαμόρα Ματσέλ σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 19 Οκτωβρίου 1986. Πετούσε με ένα σοβιετικό αεροσκάφος Tupolev Tu-134 με σοβιετικό πλήρωμα. Τριάντα τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα επέζησαν από τη συντριβή.

Μεταξύ των νεκρών ήταν και ανώτερα μέλη της κυβέρνησης του Ματσέλ. Μια έρευνα διαπίστωσε ότι το πλήρωμα αγνόησε μια προειδοποίηση για χαμηλό υψόμετρο.

Εκείνη την εποχή, ωστόσο, ορισμένες συνωμοσίες έδειχναν τη συμμετοχή της Νότιας Αφρικής στο δυστύχημα. Η πτήση υποτίθεται ότι κατευθυνόταν από τη Μοζαμβίκη στη Ζάμπια, ωστόσο συνετρίβη στη Νότια Αφρική, οδηγώντας σε θεωρίες συνωμοσίας.

«Η απόφαση να συνεχίσουν να κατεβαίνουν υψόμετρο ενώ δεν ήξεραν πού βρίσκονταν είναι ασυγχώρητη», δήλωσε μετά τη συντριβή ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής Σεσίλ Μάργκο, ο οποίος ηγήθηκε της διεθνούς επιτροπής που διερευνούσε το ατύχημα.

Πρόεδρος του Πακιστάν Μουχάμαντ Ζία-Ουλ-Χακ

Ο Μουχάμαντ Ζία-Ουλ-Χακ, ο πρόεδρος του Πακιστάν, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις 17 Αυγούστου 1988. Το αεροπλάνο συνετρίβη στο Bahawalpur. Υποτίθεται ότι θα πετούσε 600 χιλιόμετρα μέχρι το Ισλαμαμπάντ.

Τριάντα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος όταν συνετρίβη. Στο αεροπλάνο ήταν ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Πακιστάν, Άρνολντ Ράφελ, καθώς και ο επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής στο Πακιστάν και ανώτεροι στρατιωτικοί. Το αεροπλάνο ήταν ένα C-130. Ο θάνατος του Ζία συνέβη καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ-Πακιστάν γινόντουσαν όλο και πιο σημαντικές.

Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί σημαντικοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή οδήγησε σε θεωρίες συνωμοσίας. Ο Ζία ήταν ένας ακροδεξιός πολιτικός υπεύθυνος για την υποστήριξη των ισλαμιστών εξτρεμιστών και τη μεταμόρφωση του Πακιστάν.

Ο πρόεδρος του Νοτίου Σουδάν Τζον Γκαράνγκ ντε Μάμπιορ

Ο ηγέτης του Σουδάν Τζον Γκαράνγκ ντε Μάμπιορ σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου το 2005. Ηγήθηκε του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού/Κινήματος του Σουδάν, το οποίο είναι τώρα γνωστό ως Λαϊκές Άμυνες του Νοτίου Σουδάν.

Ο ηγέτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα του Νοτίου Σουδάν να απελευθερωθεί από τη βάναυση κυριαρχία του Σουδάν.

Ταξίδευε με προεδρικό ελικόπτερο Mi-172 της Ουγκάντα ​​όταν συνετρίβη. Επέστρεφε στο Νότιο Σουδάν μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο Yoweri Museveni της Ουγκάντα.

Δεν ενημέρωσε τον κόσμο πού πήγαινε και αυτό προκάλεσε καθυστέρηση στην αναζήτηση του ελικοπτέρου και επίσης φήμες για το τι άλλο μπορεί να οδήγησε στη συντριβή.

Ωστόσο, οι αρχές κατηγόρησαν για τη συντριβή του ελικοπτέρου τις κακές καιρικές συνθήκες στα βουνά του Νοτίου Σουδάν. Επτά μέλη του πληρώματος της Ουγκάντα ​​σκοτώθηκαν μαζί με έξι άτομα στο περιβάλλον του Garang.

