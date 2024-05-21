Τουσκ: «Απαράδεκτη» η σύγκριση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τους ηγέτες της Χαμάς

Είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται ότι υπάρχει μια ισοδυναμία μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ και των ηγετών της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μια μέρα μετά το αίτημα του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης τόσο για τους ηγέτες του Ισραήλ όσο και για ηγετικά στελέχη της Χαμάς.
«Μια απόπειρα να φανεί ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και οι ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων είναι το ίδιο και η ανάμειξη διεθνών θεσμών σε αυτό είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.
