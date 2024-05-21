Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Στο νούμερο 101 της Park Avenue στο Manhattan ο σχεδιαστής Anthony Rubio (που ειδικεύεται εκτός από τις γυναικείες κολεξιόν και σε μοναδικά σχέδια για ζώα) έστησε για άλλη μια χρονιά το δικό του Pet Gala.

Όπως και στο Met Gala που διοργανώνεται για να ενισχύεται οικονομικά το Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, έτσι και το Pet Gala έχει είσοδο 300 δολαρίων και τα έσοδα πάνε όλα για την ενίσχυση του χώρου που φιλοξενεί το Pet Gala, δηλαδή το Μουσείο των σκύλων American Kennel Club. Εκεί μάλιστα εκτίθενται και κάθε Ιούνιο οι μοναδικές αυτές δημιουργίες (18 designs παρουσιάζονται στο πρωτότυπο fashion show) για το event της εκάστοτε χρονιάς.

Μη δείξεις στην tv μωρό ή ζώο θα σου κλέψει την παράσταση λένε και μάλλον έχουν δίκιο. Ο πετυχημένος designer βέβαια Anthony Rubio κάθε άλλο παρά αποφεύγει να ποζάρει με τα pet/ μοντέλα του.

«Αυτή είναι η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου. Μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου» δηλώνει ο ίδιος για το εμπνευσμένο Pet Gala και συνεχίζει:

«Οι σχεδιαστές του The Met Gala έχουν μήνες να δημιουργήσουν τις εμφανίσεις τους για να λάμψουν οι διασημότητες στο κόκκινο χαλί. Έχω δύο εβδομάδες για να τα ξαναδημιουργήσω και μάλιστα για σκύλους.

Όταν σχεδιάζω για τις πασαρέλες μου στην Εβδομάδα Μόδας, όλα είναι αισθητική μου.

Για το The Pet Gala, πρέπει να καταλάβω πώς να μεταφράσω τα ρούχα που φορούν οι άνθρωποι στα τετράποδα αστέρια μας.

Οι άνθρωποι μπορεί να υποφέρουν κάποιες φορές για τη μόδα, αλλά οι σκύλοι όχι. Η άνεση και η ασφάλειά τους είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Είναι μια πρόκληση για την οποία είμαι πάντα έτοιμος».



