Πεσκόφ: Αβάσιμοι και απεχθείς οι ισχυρισμοί της Ναβάλναγια ότι ο Πούτιν δολοφόνησε τον Ναβάλνι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παρακολούθησε το βίντεο της χήρας του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, της Γιούλια, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτηρίζοντας "αβάσιμους" τους ισχυρισμούς της ότι ο σύζυγός της δηλητηριάστηκε με νευροπαραλητικό παράγοντα νόβιτσοκ.

Όταν ρωτήθηκε για την καταγγελία της Γιούλια Ναβάλναγια ότι ο Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό της, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο λόγω της πρόσφατης χηρείας της.

Παρ' όλα αυτά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε ότι οι κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Πούτιν ευθύνεται για τον θάνατο του Ναβάλνι, είναι αβάσιμες και απεχθείς.

«Προφανώς πρόκειται για χυδαίες και εντελώς αβάσιμες κατηγορίες εναντίον του επικεφαλής του ρωσικού κράτους, αλλά με δεδομένο ότι η Γιούλια Ναβάλναγια έγινε χήρα πριν από μερικές ημέρες, δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο», είπε.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν σκότωσε τον πατέρα των παιδιών μου (…) Μαζί του θέλησε να σκοτώσει την ελπίδα μας, την ελευθερία μας, το μέλλον μας», κατήγγειλε χθες Δευτέρα η Γιούλια Ναβάλναγια προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τη μάχη του συζύγου της.

Αναφορικά με τις καταγγελίες της χήρας του αντιφρονούντα ότι χρησιμοποιήθηκε νευροπαραλυτικός παράγοντας εναντίον του, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «δεν έχω ενημερωθεί για τις δηλώσεις αυτές», προσθέτοντας ότι «πρόκειται απλώς για αβάσιμες κατηγορίες διότι δεν στηρίζονται από τίποτα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί».

Εξάλλου ο Πεσκόφ χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις συλλήψεις ανθρώπων που απέτιναν φόρο τιμής στον Ναβάλνι αφήνοντας μερικά λουλούδια σε μνημεία για τα θύματα πολιτικής καταστολής της σοβιετικής εποχής.

«Οι δυνάμεις της τάξης ενεργούν στο πλαίσιο του νόμου», τόνισε.

Τέλος χαρακτήρισε ζήτημα ρουτίνας την προαγωγή που έδωσε χθες ο Πούτιν σε υψηλόβαθμα στελέχη των ρωσικών σωφρονιστικών αρχών, τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του αντιφρονούντα.

«Πρόκειται για συνηθισμένες διαδικασίες προαγωγής», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, που εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών σε φυλακή στον αρκτικό κύκλο, πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου. Ισχυριζόμενες ότι διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του θανάτου του Ναβάλνι, η οποία θα διαρκέσει 14 ημέρες, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν παραδώσει ακόμη τη σορό του στην οικογένειά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

