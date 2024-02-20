Αρχίζει στο Λονδίνο η τελική εκδίκαση της αίτησης Ασάνζ κατά της έκδοσης στις ΗΠΑ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αρχίζει σήμερα στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου η διήμερη ακροαματική διαδικασία εξέτασης της έφεσης του Τζούλιαν Ασάνζ κατά της απόφασης έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Ο κ. Ασάνζ, ιδρυτής των Wikileaks, κρατείται στις βρετανικές φυλακές Belmarsh από τον Απρίλιο του 2019, μετά από πολυετή παραμονή στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Εκεί είχε βρει άσυλο έναντι της δίωξης περί κατασκοπείας που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα για συνωμοσία απόκτησης και δημοσιοποίησης πληροφοριών εθνικής ασφαλείας, μετά από τη δημοσίευση εγγράφων για τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Το 2021 το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου είχε κρίνει πως ο κ. Ασάνζ μπορεί να εκδοθεί στις ΗΠΑ, απορρίπτοντας το επιχείρημα των συνηγόρων του πως η επιβαρυμένη ψυχική υγεία του πελάτη τους θα μπορούσε να οδηγήσει στην αυτοκτονία του σε περίπτωση έκδοσης.

Το 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο στη βρετανική πρωτεύουσα επικύρωσε την απόφαση και η τότε αρμόδια υπουργός υπέγραψε την εντολή έκδοσης.

Αυτό το διήμερο ο κ. Ασάνζ διεκδικεί το δικαίωμα επανεξέτασης της υπόθεσης, σε μια δικαστική διαδικασία που είναι η τελευταία νομική οδός που μπορούν να ακολουθήσουν στη Βρετανία οι συνήγοροί του για να αποτρέψουν την έκδοση.

Όπως έχουν πει, σε περίπτωση αποτυχίας θα στραφούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

