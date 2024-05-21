Λογαριασμός
Από ανακοπή ο νεκρός στην πτήση θρίλερ της Singapore με τις σφοδρές αναταράξεις - 7 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση (Βίντεο)

Ο 73χρονος πιθανώς πέθανε λόγω καρδιακής προσβολής - Δεκάδες οι τραυματίες - Απίστευτες εικόνες μέσα από το αεροπλάνο - Εκανε «βουτιά» περίπου 6.000 ποδιών, δηλαδή 1,8 χιλιομέτρων

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας 73χρονος από τη Βρετανία είναι ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του στην πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη που έπεσε σε έντονες αναταράξεις και εν τέλει προσγειώθηκε στη Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αεροδρομίου της ταϊλανδικής πρωτεύουσας, ο άτυχος άνδρας πιθανώς πέθανε λόγω καρδιακής προσβολής.

Ακόμα 53 επιβάτες από τους συνολικά 211 και ένα από τα 18 μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι στο κεφάλι. Η κατάσταση επτά εξ αυτών περιγράφηκε ως «κρίσιμη». Συνολικά 18 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μεταξύ των τραυματιών, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η σοβαρότητα της κατάστασής της, είναι και η σύζυγος του 73χρονου.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους τύπου Boeing 777-300ER δείχνουν μάσκες οξυγόνου να κρέμονται από την οροφή μαζί με πάνελ του εσωτερικού της ατράκτου, καθώς και δίσκους, γεύματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα διάσπαρτα στο δάπεδο.

Ο Ταϊλανδός αξιωματούχος του αεροδρομίου είπε επίσης ότι οι επιβάτες έδεναν τις ζώνες ασφαλείας τους την ώρα του προγεύματος όταν σημειώθηκαν οι πολύ έντονες αναταράξεις. Το περιστατικό αποδόθηκε από τον ίδιο σε «θύλακα αέρος».

Το αεροσκάφος πετούσε στα 37.000 πόδια όταν ξαφνικά έχασε ύψος περίπου 6.000 ποδιών, δηλαδή 1,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με καταγεγραμμένα δεδομένα πτήσεων.

Ο επιβάτης Ντζαφράν Αζμίρ δήλωσε πως υπήρξε μία «πολύ δραματική βουτιά» του αεροσκάφους με αποτέλεσμα όσοι δεν είχαν δεμένες τις ζώνες τους να εκτιναχθούν στην οροφή με βία, σπάζοντας τα πάνελ από πάνω τους. Ο ίδιος είπε επίσης ότι τουλάχιστον οκτώ επιβάτες μεταφέρθηκαν με φορεία εκτός αεροσκάφους, το οποίο χρειάστηκε μιάμιση ώρα για να εκκενωθεί μετά από την έκτατη προσγείωση.

Η πτήση αναχώρησε από το Χίθροου στις 10.38μμ της Δευτέρας και προσγειώθηκε εκτάκτως στην Μπανγκόκ σήμερα στις 3.45μμ τοπική ώρα, δηλαδή μετά από σχεδόν 11 ώρες πτήσης.

Η σιγκαπουριανή αεροπορική εταιρεία προσέφερε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του θύματος και είπε πως συνεργάζεται με τις ταϋλανδικές αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες.

Σημειώνεται πως περσινή έρευνα του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στη Βρετανία είχε διαπιστώσει μεγάλη αύξηση των αναταράξεων σε πτήσεις την τελευταία δεκαετία. Το φαινόμενο είχε συνδεθεί με την κλιματική αλλαγή και τις θερμότερες αέριες μάζες που οδηγούν σε μεταβολές της ταχύτητας των ανέμων.

Σύμφωνα δε με το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, τα περισσότερα περιστατικά που άπτονται της ασφάλειας των επιβατών πτήσεων οφείλονται σε αναταράξεις.

