Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας 73χρονος από τη Βρετανία είναι ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του στην πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη που έπεσε σε έντονες αναταράξεις και εν τέλει προσγειώθηκε στη Μπανγκόκ.

One person dead after severe turbulence on London-Singapore SIA flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person deadhttps://t.co/8C6Ya22B46 pic.twitter.com/YEK6CwvJPu May 21, 2024

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του αεροδρομίου της ταϊλανδικής πρωτεύουσας, ο άτυχος άνδρας πιθανώς πέθανε λόγω καρδιακής προσβολής.

Ακόμα 53 επιβάτες από τους συνολικά 211 και ένα από τα 18 μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι στο κεφάλι. Η κατάσταση επτά εξ αυτών περιγράφηκε ως «κρίσιμη». Συνολικά 18 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 21, 2024

Μεταξύ των τραυματιών, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η σοβαρότητα της κατάστασής της, είναι και η σύζυγος του 73χρονου.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους τύπου Boeing 777-300ER δείχνουν μάσκες οξυγόνου να κρέμονται από την οροφή μαζί με πάνελ του εσωτερικού της ατράκτου, καθώς και δίσκους, γεύματα, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα διάσπαρτα στο δάπεδο.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv — Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024

🚨BREAKING: Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured pic.twitter.com/wJrcGlSoSf — AJ Huber (@Huberton) May 21, 2024

Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers.



This is a reminder - always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC — Bandit (@BanditOnYour6) May 21, 2024

Ο Ταϊλανδός αξιωματούχος του αεροδρομίου είπε επίσης ότι οι επιβάτες έδεναν τις ζώνες ασφαλείας τους την ώρα του προγεύματος όταν σημειώθηκαν οι πολύ έντονες αναταράξεις. Το περιστατικό αποδόθηκε από τον ίδιο σε «θύλακα αέρος».

Το αεροσκάφος πετούσε στα 37.000 πόδια όταν ξαφνικά έχασε ύψος περίπου 6.000 ποδιών, δηλαδή 1,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με καταγεγραμμένα δεδομένα πτήσεων.

Ο επιβάτης Ντζαφράν Αζμίρ δήλωσε πως υπήρξε μία «πολύ δραματική βουτιά» του αεροσκάφους με αποτέλεσμα όσοι δεν είχαν δεμένες τις ζώνες τους να εκτιναχθούν στην οροφή με βία, σπάζοντας τα πάνελ από πάνω τους. Ο ίδιος είπε επίσης ότι τουλάχιστον οκτώ επιβάτες μεταφέρθηκαν με φορεία εκτός αεροσκάφους, το οποίο χρειάστηκε μιάμιση ώρα για να εκκενωθεί μετά από την έκτατη προσγείωση.

Η πτήση αναχώρησε από το Χίθροου στις 10.38μμ της Δευτέρας και προσγειώθηκε εκτάκτως στην Μπανγκόκ σήμερα στις 3.45μμ τοπική ώρα, δηλαδή μετά από σχεδόν 11 ώρες πτήσης.

Η σιγκαπουριανή αεροπορική εταιρεία προσέφερε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του θύματος και είπε πως συνεργάζεται με τις ταϋλανδικές αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες.

Σημειώνεται πως περσινή έρευνα του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στη Βρετανία είχε διαπιστώσει μεγάλη αύξηση των αναταράξεων σε πτήσεις την τελευταία δεκαετία. Το φαινόμενο είχε συνδεθεί με την κλιματική αλλαγή και τις θερμότερες αέριες μάζες που οδηγούν σε μεταβολές της ταχύτητας των ανέμων.

Σύμφωνα δε με το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, τα περισσότερα περιστατικά που άπτονται της ασφάλειας των επιβατών πτήσεων οφείλονται σε αναταράξεις.

