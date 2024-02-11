Οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα, στα σύνορα με τη Γάζα, θα «τινάξει στον αέρα» τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς Aqsa TV επικαλούμενο τις δηλώσεις ενός ανώτερου ηγέτη της Χαμάς σήμερα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως διέταξε τον στρατό να εκπονήσει ένα σχέδιο για την εκκένωση της Ράφα και την καταστροφή τεσσάρων ταγμάτων της Χαμάς που έχουν αναπτυχθεί εκεί.

Οι περισσότεροι από τους εκτοπισμένους έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ωστόσο έπειτα από άκαρπες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, ο Νετανιάχου αυτήν την εβδομάδα δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα πολεμήσουν ως την «ολοκληρωτική νίκη».

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε εντολή σε αμάχους να φύγουν προς τον νότο πριν από προηγούμενες επιθέσεις εναντίον πόλεων της Γάζας, όμως τώρα δεν υπάρχει προφανές μέρος για να πάνε και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν.

