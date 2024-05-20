Την σορό του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν καθώς επίσης και των υπολοίπων 7 επιβαινόντων εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο που κατέπεσε χθες, Κυριακή το ελικόπτερο που τους μετέφερε.

Another picture showing what’s left of president Raisi’s helicopter after it crashed into the mountain. https://t.co/wRHbXrjqOY pic.twitter.com/TwJ5ODXsky May 20, 2024

Οι σοροί των νεκρών θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό Tasnim News.

Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν τελειώσει, είπε ο Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ.

The first images have emerged showing the transfer of the martyrs' bodies by Red Crescent rescuers and army rangers to the downstream areas. pic.twitter.com/VE9Tg6nv6B — Press TV 🔻 (@PressTV) May 20, 2024

Το ελικόπτερο συνετρίβη ενώ ταξίδευε από την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν προς την πόλη Ταμπρίζ, μετέδωσε το Tasnim.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κήρυξε πενταήμερο δημόσιο πένθος. Σε ένα μήνυμα που μεταδόθηκε από τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων του Ιράν, ο Χαμενεΐ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους και επιβεβαίωσε ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Μόχμπερ διευθύνει επί του παρόντος την εκτελεστική εξουσία.

«Είναι υποχρεωμένος να συνεννοηθεί με τους επικεφαλής των νομοθετικών και δικαστικών κλάδων για την εκλογή νέου προέδρου εντός το πολύ πενήντα ημερών».

Από την στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση για το θάνατο του Εμπραίμ Ραϊσί οι κρατικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς του Ιράν μεταδίδουν ισλαμικές προσευχές μεταξύ των ειδησεογραφικών τους εκπομπών.

Η κυβέρνηση του Ιράν συγκάλεσε «επείγουσα συνεδρίαση» τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ενώ μια φωτογραφία που κοινοποίησε το IRNA έδειξε ότι η καρέκλα στην οποία κάθεται συνήθως ο Ραΐσι ήταν κενή και ντυμένη με μια μαύρη κορδέλα στη μνήμη του προέδρου.

Το χρηματιστήριο του Ιράν έκλεισε επίσης τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό Tasnim News, το οποίο επικαλείται μέλος του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου.

Στίχοι από το Κοράνι κοινοποιήθηκαν σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό X του προέδρου του Ιράν.

«Ειρήνη στον Αβραάμ. Πράγματι, έτσι ανταμείβουμε τους καλούς. Πράγματι, ήταν από τους πιστούς υπηρέτες Μας», ανέφερε η ανάρτηση στον λογαριασμό του προέδρου, επικαλούμενη στίχους του Κορανίου.

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 🏴 — سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) May 20, 2024

Ο Ραΐσι ήταν το δεύτερο πιο ισχυρό πρόσωπο στην πολιτική δομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το ιρανικό σύνταγμα ορίζει ότι ο Αντιπρόεδρος — επί του παρόντος Μοχαμάντ Μοχμπέρ — θα αναλάβει τη θέση του μεταβατικού προέδρου και ότι οι νέες προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν εντός 50 ημερών.

Την είδηση πως είναι νεκρός ο πρόεδρος του Ιράν έκανε γνωστή νωρίρερα ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχσέν Μανσούρι με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Στον Αλλάχ ανήκουμε και σε Αυτόν θα επιστρέψουμε…» γράφει χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του προέδρου του Ιράν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή του που δείχνει τον Πρόεδρο Εμπαραίμ Ραισί με τον υπουργό Εξωτερικών.

Δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη» ότι υπάρχουν επιζώντες στον τόπο της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 212 μετέδωσε επίσης η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ενώ τα λοιπά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα

Το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου Ραΐσι επέστρεφε από το Αζερμπαϊτζάν όταν οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση». Στο σημείο επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Υπήρχαν χαμηλά σύννεφα και χαμηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες σε όλη τη βορειοδυτική περιοχή του Ιράν τη στιγμή που το ελικόπτερο που μετέφερε τον Πρόεδρο και οκτώ ακόμα άτομα συνετρίβη.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε καθώς ο Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν επέστρεφαν από την τελετή για το άνοιγμα φράγματος στα σύνορα του Ιράν με το Αζερμπαϊτζάν, ανέφερε το IRNA.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν τρία μέλη του πληρώματος, ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ένας ιμάμης, ο αρχηγός ασφαλείας του Ραΐσι και ένας σωματοφύλακας, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Sepah που διοικείται από το IRGC.





Πηγή: skai.gr

