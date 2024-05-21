Λογαριασμός
Ο Eminem πάντρεψε την κόρη του – Ο συγκινητικός χορός «μπαμπά – νύφης» (φωτογραφίες)

Εκτός από το ευτυχισμένο ζευγάρι, τα βλέμματα τράβηξε και ο μπαμπάς της νύφης, ο οποίος παρακολουθούσε συγκινημένος την τελετή

eminem

Η 28χρονη κόρη του Eminem (Έμινεμ), Hailie Jade Scott, παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο Μίσιγκαν τον εκλεκτό της καρδιάς της, Evan McClintock και ανέβασε φωτογραφίες από τον ρομαντικό γάμο της στον λογαριασμό της στο  Instagram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hailie Jade (@hailiejade)

Εκτός από το ευτυχισμένο ζευγάρι, τα βλέμματα τράβηξε και ο μπαμπάς της νύφης, ο οποίος παρακολουθούσε συγκινημένος την τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Greencrest Manor. 

Μάλιστα, ως είθισται, ο διάσημος ράπερ χόρεψε το καθιερωμένο χορό «μπαμπά – νύφης» με την κόρη του. 

Οι εικόνες απαθανάτισαν τη Hailie να χορεύει με τον πατέρα της σε μια πίστα χορού με τριαντάφυλλα. 

