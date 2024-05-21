Η 28χρονη κόρη του Eminem (Έμινεμ), Hailie Jade Scott, παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο Μίσιγκαν τον εκλεκτό της καρδιάς της, Evan McClintock και ανέβασε φωτογραφίες από τον ρομαντικό γάμο της στον λογαριασμό της στο Instagram.

Εκτός από το ευτυχισμένο ζευγάρι, τα βλέμματα τράβηξε και ο μπαμπάς της νύφης, ο οποίος παρακολουθούσε συγκινημένος την τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Greencrest Manor.

Eminem with Hailie & Evan. 📸🤵🏻‍♂️👰🏻‍♀️ pic.twitter.com/jv64TKqYLb — The Eminem Bible (@Shadyind) May 20, 2024

Μάλιστα, ως είθισται, ο διάσημος ράπερ χόρεψε το καθιερωμένο χορό «μπαμπά – νύφης» με την κόρη του.

Οι εικόνες απαθανάτισαν τη Hailie να χορεύει με τον πατέρα της σε μια πίστα χορού με τριαντάφυλλα.

Eminem dancing with his daughter Hailie at her wedding.😍 pic.twitter.com/2oahS4GUkL — The Eminem Bible (@Shadyind) May 20, 2024

Πηγή: skai.gr

