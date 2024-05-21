Οι συνήγοροι του Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσαν σήμερα Τρίτη την εξέταση των μαρτύρων στη δίκη του τέως προέδρου για παραποίηση λογιστικών εγγράφων, χωρίς να καλέσουν τον ίδιο τον κατηγορούμενο να καταθέσει.

Οι δικηγόροι του Τραμπ κάλεσαν μόνο δύο μάρτυρες υπεράσπισης. Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν ανακοίνωσε ότι οι ένορκοι θα επιστρέψουν στο δικαστήριο την επόμενη Τρίτη για να ακούσουν τις τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών και η διάσκεψή τους πιθανότατα θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα.

Η πλευρά του Τραμπ ζήτησε από τον Μέρτσαν να απορρίψει την υπόθεση προτού να ξεκινήσει η σύσκεψη των ενόρκων, με το επιχείρημα ότι βασίζεται στη μαρτυρία του πρώην δικηγόρου του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, του Μάικλ Κόεν, ο οποίος έχει βεβαρημένο ιστορικό ψευδών καταθέσεων στις αρχές. Τέτοια αιτήματα σπανίως γίνονται δεκτά και ο Μέρτσαν είπε την Δευτέρα ότι θα αφήσει τους ενόρκους να κρίνουν μόνοι τους την αξιοπιστία του Κόεν. Οι εισαγγελείς από την άλλη λένε ότι η μαρτυρία του ενισχύεται από τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Κόεν, ο τελευταίος μάρτυρας της κατηγορούσας αρχής, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του τη Δευτέρα και οι δικηγόροι του Τραμπ ξεκίνησαν να παρουσιάζουν τα δικά τους στοιχεία. Ο δικηγόρος Ρόμπερτ Κοστέλο, ο δεύτερος μάρτυρας υπεράσπισης που κάλεσαν, κατέθεσε ότι ο Κόεν του είχε πει ότι δεν έχει ενοχοποιητικές πληροφορίες για τον Τραμπ.

Ο Τραμπ κατηγορείται ότι απέκρυψε μια πληρωμή ύψους 130.000 δολαρίων που έκανε προεκλογικά το 2016 για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Μολονότι η πληρωμή αυτή δεν είναι παράνομη, ο Τραμπ φέρεται ότι παραποίησε επαγγελματικά έγγραφα για να κρύψει ότι αποζημίωσε τον Κόεν, ο οποίος αρχικά είχε δώσει τα χρήματα. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο. Επιμένει ότι δεν συνευρέθηκε ποτέ με την Ντάνιελς και υποστηρίζει ότι η δίκη είναι πολιτικά υποκινούμενη για να πλήξει την προεκλογική εκστρατεία του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Κόεν κατέθεσε ότι μίλησε επανειλημμένα με τον Τραμπ για την πληρωμή στην Ντάνιελς και ότι εκείνος ανησυχούσε ότι αν αποκαλυπτόταν η ιστορία θα έπληττε την εικόνα του απέναντι στις γυναίκες ψηφοφόρους. Οι συνήγοροί του ισχυρίζονται ότι έδωσε τα χρήματα για να προστατεύσει την οικογένειά του από το σκάνδαλο.

Τη Δευτέρα ο Κόεν παραδέχτηκε επίσης ότι είχε κλέψει χρήματα από την εταιρεία του Τραμπ, λέγοντας ότι είχε θυμώσει επειδή περιέκοψαν το μπόνους του αφού χειρίστηκε την υπόθεση της Ντάνιελς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

