Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Συνελήφθη ο πρώην διοικητής της 58ης στρατιάς, γνωστός ως «Σπάρτακος», ως ύποπτος για «απάτη» – Είχε καταγγείλει το Κρεμλίνο

Το TASS αναφέρει ότι στρατοδικείο έδωσε εντολή να συλληφθεί ο υποστράτηγος Ποπόφ

Ivan Popov

Ο πρώην διοικητής της 58ης στρατιάς της Ρωσίας, Ιβάν Ποπόφ,συνελήφθη ως ύποπτος για «ευρείας κλίμακας απάτη», μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το TASS αναφέρει ότι στρατοδικείο έδωσε εντολή να συλληφθεί ο υποστράτηγος Ποπόφ.

Πέρυσι, ο Ποπόφ υποστήριξε ότι απολύθηκε αφότου ανέφερε στη στρατιωτική ηγεσία την αλήθεια για την τότε άσχημη κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Ο Ποπόφ, του οποίου το στρατιωτικό προσωνύμιο ήταν «Σπάρτακος» και ο οποίος διοικούσε ρωσικές μονάδες στη νότια Ουκρανία, αναφέρθηκε ρητά στους θανάτους Ρώσων στρατιωτών από το ουκρανικό πυροβολικό, καταγγέλλοντας ότι δεν διέθεταν τα κατάλληλα οπλικά συστήματα και μέσα αναγνώρισης για να το αντιμετωπίσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία σύλληψη διοικητής
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark