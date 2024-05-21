Ο πρώην διοικητής της 58ης στρατιάς της Ρωσίας, Ιβάν Ποπόφ,συνελήφθη ως ύποπτος για «ευρείας κλίμακας απάτη», μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το TASS αναφέρει ότι στρατοδικείο έδωσε εντολή να συλληφθεί ο υποστράτηγος Ποπόφ.

Πέρυσι, ο Ποπόφ υποστήριξε ότι απολύθηκε αφότου ανέφερε στη στρατιωτική ηγεσία την αλήθεια για την τότε άσχημη κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Ο Ποπόφ, του οποίου το στρατιωτικό προσωνύμιο ήταν «Σπάρτακος» και ο οποίος διοικούσε ρωσικές μονάδες στη νότια Ουκρανία, αναφέρθηκε ρητά στους θανάτους Ρώσων στρατιωτών από το ουκρανικό πυροβολικό, καταγγέλλοντας ότι δεν διέθεταν τα κατάλληλα οπλικά συστήματα και μέσα αναγνώρισης για να το αντιμετωπίσουν.

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов, арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и заключен под стражу.



Попов участвовал во вторжении России в Украину и был отстранён от командования после высказывания претензий на верхних уровнях и… pic.twitter.com/yS65WLNTyx — Transparency International Russia (@Transparency_ru) May 21, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.