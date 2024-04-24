Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη βίντεο του Ισραηλοαμερικανού όμηρου Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είναι ζωντανός παρά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά την απαγωγή του στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, τότε 23 ετών, απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ, όταν περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 άνθρωποι απήχθησαν ως όμηροι.

Στο βίντεο, που δεν έχει ημερομηνία, εμφανίζεται με ένα μέρος του χεριού του ακρωτηριασμένο. Ένα άλλο βίντεο που γυρίστηκε στις 7 Οκτωβρίου δείχνει τον Γκόλντμπεργκ-Πόλιν με το χέρι του σοβαρά τραυματισμένο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία νεαρής γυναίκας, η οποία βρισκόταν σε ένα καταφύγιο μαζί του όταν επιτέθηκε η Χαμάς, ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν βοήθησε να πετάξουν χειροβομβίδες έξω, προτού ακρωτηριαστεί το χέρι του από τον αγκώνα και κάτω.

Το τελευταίο βίντεο δείχνει τον Γκόλντμπεργκ-Πόλιν να κάθεται σε μια καρέκλα και να απευθύνεται στην κάμερα. Κάνοντας χειρονομίες με το τραυματισμένο χέρι του, αναφέρει το όνομά του, δίνει την ημερομηνία γέννησής του και τα ονόματα των γονιών του.

Λέει ότι είναι «εδώ για σχεδόν 200 ημέρες», υπονοώντας ότι το βίντεο γυρίστηκε λίγο πριν την Τρίτη, την 200ή μέρα του πολέμου.

Τα μαλλιά του Γκόλντμπεργκ-Πόλιν είναι κομμένα κοντά στο βίντεο, το οποίο είναι επεξεργασμένο με κοντινά και μακρινά πλάνα.

Επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως έκαναν άλλοι Ισραηλινοί όμηροι σε προπαγανδιστικά βίντεο της Χαμάς.

Αναφέρει τους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης να κάθονται σε εορταστικά δείπνα με τις οικογένειές τους, μια προφανής αναφορά στην εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και παραδοσιακά γιορτάζεται με ένα οικογενειακό δείπνο.

Παροτρύνει την οικογένειά του να μείνει δυνατή γι' αυτόν και τελειώνει λέγοντας ότι ελπίζει ότι κατάφερε να τους δώσει λίγη παρηγοριά στις διακοπές.



