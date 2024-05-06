Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα Δευτέρα του Πάσχα

Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σήμερα Δευτέρα του Πάσχα.

Και για σήμερα για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για όλες τις ημέρες του Πάσχα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των γραμμών που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων καθώς και το Λιμάνι του Πειραιά.

Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς για τη Δευτέρα του Πάσχα

Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα κινηθούν ως εξής σήμερα (6/5):

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.