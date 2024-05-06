Επανεκλογή του προέδρου Φρίντριχ Μερτς, εκλογή των μελών του ομοσπονδιακού προεδρείου και της εκτελεστικής επιτροπής και έγκριση του βασικού προγράμματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το τριήμερο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) που αρχίζει σήμερα στο Βερολίνο.

Με το κόμμα σταθερά πρώτο στις δημοσκοπήσεις και ποσοστά κοντά στο 30%, ο Φρίντριχ Μερτς έχει κάθε λόγο να περιμένει ένα ανέφελο τριήμερο το οποίο θα επαναβεβαιώσει την κυριαρχία του στο εσωτερικό και την προοπτική ανάδειξης του σε υποψήφιο καγκελάριο της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για τις εκλογές του 2025.

Η κατάρτιση του βασικού προγράμματος του CDU, η πρώτη έπειτα από 17 χρόνια, αξιολογείται ως προσπάθεια του αρχηγού να επαναπροσδιορίσει την πορεία του κόμματος, μετά το τέλος της «εποχής Μέρκελ».

Το κόμμα τοποθετείται πιο συντηρητικά ως προς τις αρχές του, διατηρώντας ωστόσο τον στόχο της προσέλκυσης του κέντρου, με το οποίο η 'Άνγκελα Μέρκελ κατέβαλλε συστηματική προσπάθεια να συνδέσει το CDU.

Παρότι το πρόγραμμα συζητείται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, κάποια σημεία δεν αποκλείεται να προκαλέσουν έντονη συζήτηση, καθώς έχουν κατατεθεί εκατοντάδες προτάσεις τροπολογιών.

Κομβικό θεωρείται το ζήτημα του Ισλάμ. Στο προσχέδιο του προγράμματος υπήρχε η αναφορά: «Οι μουσουλμάνοι που μοιράζονται τις αξίες μας έχουν θέση στη Γερμανία», αλλά έπειτα από εσωτερικό διάλογο, η επιτροπή προγράμματος άλλαξε την διατύπωση: «Οι μουσουλμάνοι είναι μέρος της θρησκευτικής διαφορετικότητας της Γερμανίας και της κοινωνίας μας. Ένα Ισλάμ που δεν συμμερίζεται τις αξίες μας και απορρίπτει την ελεύθερη κοινωνία μας, δεν ανήκει στη Γερμανία».

Άλλο σημείο που θεωρείται αμφιλεγόμενο είναι η πρόταση για υποχρεωτικό έτος κοινωνικής υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, αλλά και το «φρένο χρέους», για το οποίο πολλά στελέχη έχουν ζητήσει «διορθώσεις».

Στο Συνέδριο θα παραστεί ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), του εταίρου του CDU στη Βαυαρία, Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές είχε διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου καγκελάριου, το οποίο έλαβε τότε ο 'Αρμιν Λάσετ.

Ακόμη και σήμερα, ο κ. Ζέντερ παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής και εκτός Βαυαρίας, με ποσοστά δημοτικότητας υψηλότερα από αυτά του Φρίντριχ Μερτς.

Σε συνέντευξή του λίγο πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας δήλωσε ότι αναμένει ότι οι σύνεδροι θα δώσουν ένα «σαφές μήνυμα» για τον Φρίντριχ Μερτς. «Πρώτα από όλα, ένωσε την Χριστιανική Ένωση. Οι δημοσκοπήσεις βελτιώθηκαν. Επιπλέον, έχουμε τώρα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση στο κέντρο, αλλά και στον κεντρο-συντηρητικό χώρο, κάτι που έχει διευρύνει το φάσμα της Ένωσης. Του αξίζει λοιπόν ένα υπέροχο αποτέλεσμα», δήλωσε ο κ. Ζέντερ σε συνέντευξή του στον ιδιωτικό ειδησεογραφικό σταθμό n-tv.

Το «παρών» θα δώσει στο Συνέδριο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έχει ήδη αναδειχθεί επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις επικείμενες ευρωεκλογές.

Απούσα έχει δηλώσει ότι θα είναι η πρώην καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, καθώς ανάμεσα σε εκείνη και στο σημερινό CDU είναι πλέον ξεκάθαρες οι διαφορές τοποθέτησης, ενώ πολλά στελέχη χρεώνουν στην πολιτική της κυρίως το πρόβλημα του μεταναστευτικού και της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία. Αντιθέτως, στο Συνέδριο θα παραστεί η διάδοχός της στην ηγεσία του κόμματος 'Ανεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.