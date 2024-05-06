Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα διεξάγει στρατιωτική άσκηση που θα περιλαμβάνει εξάσκηση στη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων μετά της, όπως ανέφερε, προκλητικές απειλές από δυτικούς αξιωματούχους.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η άσκηση θα γίνει με εντολή του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και στόχος της είναι να δοκιμάσει την ετοιμότητα των μη στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων να εκτελέσουν μάχιμες αποστολές.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις θα περιλαμβάνουν πρακτική για την προετοιμασία και την ανάπτυξη για χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας. Θα λάβουν μέρος πυραυλικοί σχηματισμοί στη Νότια Στρατιωτική Περιφέρεια και ναυτικές δυνάμεις.

«Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πραγματοποιηθεί μια σειρά μέτρων για την εξάσκηση των θεμάτων προετοιμασίας και χρήσης μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Η άσκηση στοχεύει στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ρωσίας «σε απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις και απειλές ορισμένων δυτικών αξιωματούχων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε το υπουργείο.

Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε τη χειρότερη κρίση στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την Κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Η Ρωσία θεωρεί τον πόλεμο ως μάχη με τη Δύση, η οποία ο Πούτιν λέει ότι αγνόησε την προσπάθεια φιλίας της Μόσχας μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο της Ουκρανίας ενώ διεύρυνε τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά.

Η Δύση και η Ουκρανία λένε ότι δεν θα ησυχάσουν μέχρι να ηττηθούν οι ρωσικές δυνάμεις και θεωρούν τον πόλεμο ως προσπάθεια της Μόσχας να καταλάβει εδάφη ώστε να αναγκάσει το Κίεβο να επιστρέψει στην επιρροή της Μόσχας.



