Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν μια «επιθετική επιχείρηση» στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, υποστηρίζοντας ότι οι μισοί διοικητές της πανίσχυρης σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον τομέα αυτόν έχουν «εξοντωθεί».

צה"ל השלים לפני זמן קצר תקיפה רחבה של כ-40 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב עייתא א שעב שבדרום לבנון באמצעות מטוסי קרב וארטילריה. בין המטרות שהותקפו- מתקני אחסון, אמצעי לחימה ותשתיות טרור ומטרות נוספות ששימשו את הארגון במרחב>> pic.twitter.com/Nif0T6xvhS April 24, 2024

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν ο ισραηλινός στρατός έχει περάσει στο έδαφος του Λιβάνου.

«Πολλές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα και οι IDF (ο στρατός) διεξάγει επιθετική δράση επί του παρόντος σε όλον τον νότιο Λίβανο», είπε ο Γκάλαντ σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του έπληξαν 40 στόχους που συνδέονται με μαχητές της Χεζμπολάχ γύρω από την Αϊτα και το Σαμπ, στον νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζεται η κλιμάκωση των συγκρούσεων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη και το πυροβολικό του ισραηλινού στρατού έπληξαν περίπου 40 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ» ανακοίνωσε ο στρατός. Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές, πρόσθεσε.

Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι από τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτωθεί οι μισοί διοικητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αφότου ξεκίνησαν οι διασυνοριακές συγκρούσεις, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, τον περασμένο Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.