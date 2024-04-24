Πυρκαγιά καίει πευκοδάσος κοντά στην κορυφαία τουριστική πόλη Βινιάλες

Πυρκαγιά μαίνεται σήμερα στα περίχωρα της γραφικής πόλης Βινιάλες στη δυτική Κούβα, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, απειλώντας μια περιοχή που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών της νήσου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως η φωτιά τέθηκε σήμερα το πρωί υπό έλεγχο σε ποσοστό 90%, ωστόσο η πυρκαγιά, που ξεκίνησε τη Δευτέρα το απόγευμα, δεν έχει προς το παρόν σβήσει τελείως, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες σε μια απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή πευκοδάσους.

Η κοιλάδα Βινιάλες, έκτασης 132.100 στρεμμάτων αποτελεί τοποθεσία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων και διασημότερων τουριστικών προορισμών.

Οι φλόγες έκαψαν περίπου 3.500 στρέμματα, ωστόσο η πληγείσα περιοχή βρίσκεται πολύ νοτιότερα της πυκνοκατοικημένης πόλης Βινιάλες και της πιο πολυσύχναστης από τους τουρίστες περιοχής.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την κοιλάδα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην περιοχή με άλογα, διασχίζοντας μονοπάτια μέσα στο δάσος, να επισκεφθούν σπήλαια και να ξεναγηθούν σε φυτείες καπνού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρχές, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Αξιωματούχοι σημειώνουν πως η παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας και οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο, ενός μετεωρολογικού μοτίβου που μπορεί να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως μεγάλες πυρκαγιές, τροπικούς κυκλώνες και παρατεταμένες ξηρασίες, έχει αφήσει την περιοχή ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις καταστροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

