My Style Rocks: Πρόσκληση σε παιδικό πάρτυ - Δείτε το τρέιλερ

Το My Style Rocks επιστρέφει σήμερα και προσκαλεί τις διαγωνιζόμενες ως μαμάδες σε παιδικό party! Τι θα επιλέξουν να βάλουν οι fashionistas για μία τέτοια περίσταση; Τα concept ποικίλουν με τις μαμάδες να διοργανώνουν οι ίδιες την εκδήλωση και άλλες διαγωνιζόμενες να παρουσιάζουν μία φανταστική μελλοντική εκδοχή της πραγματικότητας.

Η διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινάει με την είσοδο της μίας νέας διαγωνιζόμενης, της Ιωάννας Ανανία. Πώς θα την υποδεχτούν οι fashionistas και τι βαθμολογία θα λάβει από την κριτική επιτροπή.

Η επιστροφή στο πλατό της Ζέτας κάνει τη Νικολίνα να επαναφέρει το θέμα για τη στάση της στα social media. Πώς εξηγεί τα like του λογαριασμού της σε hate comments;

Η Δήμητρα φέρνει ένα αληθινό concept στο πλατό και κερνάει την επιτροπή για τα γενέθλια του γιου της!

Η Σιμόν διοργανώνει «grande» γενέθλια σε ξενοδοχείο ενώ η Νατάσα παραδέχεται πως έχει τη χειρότερη μέρα της στο παιχνίδι!

Η Ζέτα αναφέρεται στις μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους και συγκινεί…

Ας γνωρίσουμε καλύτερα την Ιωάννα Ανανία:

Ιωάννα Ανανία

Ηλικία: 35

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας - Αισθητικός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βόρεια Εύβοια και τα τελευταία 5 χρόνια ζει στην Αθήνα. Στην Εύβοια είχε δικό της κἐντρο αισθητικής αλλά από τότε που ήρθε στην Αθήνα δουλεύει στην εστίαση.

Από μικρή θυμάται να της αρέσει το στυλ, να παρακολουθεί τις τάσεις και να κάνει συνδυασμούς. Περιγράφει το προσωπικό της στιλ ως sexy και chic και εμπνέεται από τις εμφανίσεις της Κιμ Καρντάσιαν. Της αρέσουν πολύ τα κοστούμια και τα επιλέγει συχνά για τις εμφανίσεις της. Στο My Style Rocks πιστεύει πως θα θεωρηθεί προκλητική αλλά δεν την ενοχλεί. Θέλει να περάσει το μήνυμα στις γυναίκες να αγαπούν το σώμα τους και να νιώθουν ελεύθερες να φορούν ό,τι θέλουν.

Είναι πολύ δυναμική αλλά παράλληλα ευαίσθητη και δεν της αρέσει η ίντριγκα. Στο My Style Rocks μπαίνει για να δείξει το στυλ της και να αποκτήσει δημοσιότητα.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

