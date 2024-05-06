Ο «Μονομάχος» επανέρχεται - Έτοιμοι οι παίκτες για τον «Μαραθώνιο»

Η νέα εβδομάδα ξεκινά και το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επανέρχεται στο καθημερινό του ραντεβού, με τον Χρήστο Φερεντίνο να υποδέχεται όλους όσοι είναι έτοιμοι να αναμετρήσουν το γνωστικό τους επίπεδο και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Ο Ανδρέας Γεωργιάδης από τη θέση 76, είναι ο πρώτος που παίρνει το χρίσμα του Μονομάχου. Στις πρώτες ερωτήσεις απαντά με σχετική ευκολία, αλλά, όταν ξεκινά να χρησιμοποιεί τις βοήθειες, διαπιστώνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων;

Επόμενη τυχερή είναι η Σάντρα Κατράνη που κάθεται στη θέση 1. Είναι υπεύθυνη καταστήματος παιδικών ειδών και θεωρεί τον «Μονομάχο» ένα δύσκολο μαραθώνιο. Παρόλα αυτά στοχεύει στα... χρήματα, με σκοπό να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να καμαρώσει την κόρη της στους αγώνες στίβου.

