Το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα «δεκάδες ρουκέτες» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού που βρίσκεται στα κατεχόμενα από το Ισραήλ συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, σε αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα εναντίον του ανατολικού Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ «εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα» με στόχο «το γενικό στρατηγείο της μεραρχίας του Γκολάν (…) στη βάση της Ναφά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για «απάντηση στην επίθεση του εχθρού εναντίον της περιοχής Μπεκάα».

Νωρίτερα το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (ANI) είχε μεταδώσει ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από ισραηλινό πλήγμα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Στρατιωτικά αεροσκάφη του εχθρού εξαπέλυσαν πλήγμα περίπου στη 01:30 εναντίον εργοστασίου στη Σίφρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άμαχοι και να καταστραφεί το κτίριο», επεσήμανε το ANI.

Η Σίφρι βρίσκεται στην κοιλάδα της Μπεκάα, κοντά στην πόλη Μπααλμπέκ.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη του «έπληξαν στρατιωτικό συγκρότημα της Χεζμπολάχ βαθιά στον Λίβανο», στην περιοχή «Σάφρι», όπως την ανέφεραν.

Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά.

Το λιβανέζικο κίνημα, που δηλώνει ότι ενεργεί σε υποστήριξη προς τη Χαμάς, στοχοθετεί κυρίως θέσεις του ισραηλινού στρατού κοντά στη μεθόριο. Το Ισραήλ απαντά με επιδρομές εναντίον στόχων ολοένα και πιο βαθιά στο έδαφος του Λιβάνου και εξαπολύει στοχευμένα πλήγματα εναντίον στελεχών της Χεζμπολάχ.

Στη διάρκεια των επτά τελευταίων μηνών, τουλάχιστον 390 άνθρωποι – εκ των οποίων 255 μαχητές της Χεζμπολάχ και περισσότεροι από 70 άμαχοι όπως και τουλάχιστον 11 μαχητές της Χαμάς—έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Από την ισραηλινή πλευρά 11 στρατιώτες και εννέα άμαχοι έχουν σκοτωθεί, με βάση επίσημο απολογισμό.

Πηγή: skai.gr

