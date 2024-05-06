Η Τζέσικα Μπίελ (Jessica Biel) και η Ελίζαμπεθ Μπανκς (Elizabeth Banks) θα πρωταγωνιστήσουν ως αδελφές στο νέο θρίλερ του Amazon Prime Video «The Better Sister», βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Αλαφέρ Μπερκ (Alafair Burke), σύμφωνα με το Variety.

Πρόκειται για την ιστορία της Chloe (Μπίελ), η οποία «ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο έχοντας στο πλευρό της τον δικηγόρο και όμορφο σύζυγό της Adam και τον έφηβο γιο της Ethan σε αντίθεση με την αδελφή της Nicky (Μπανκς) που παλεύει να τα καταφέρει μόνη της. Σύμφωνα με την περιγραφή της σειράς «όταν ο Άνταμ δολοφονείται άγρια, ο κύριος ύποπτος προκαλεί σοκ στην οικογένεια, αποκαλύπτοντας μυστικά που είχαν θαφτεί στο παρελθόν».

Παράλληλα θα αναλάβουν και την παραγωγή του πρότζεκ το οποίο είναι μία συμπαραγωγή των Tomorrow Studios και των Amazon MGM Studios.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie) καθώς και μέρος της παραγωγής μαζί με την Άνι Μάρτερ (Annie Marter) μέσω της Fortunate Jack Productions.

«Πέρα από ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο ανατροπές, το «The Better Sister» είναι μια συναρπαστική ιστορία για τις οικογενειακές διαφορές και τη συγχώρεση», δήλωσε ο επικεφαλής του τηλεοπτικού τμήματος της Amazon MGM Studios, Βέρνον Σάντερς(Vernon Sanders).

Το λαμπρό δίδυμο Μπίελ και Μπανκς είναι σίγουρο ότι θα δώσουν πνοή σε αυτούς τους χαρακτήρες με τον πιο αυθεντικό τρόπο μαζί με την ταλαντούχα ομάδα των Tomorrow Studios.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη συνεργασία της Μπίελ που ανακοινώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την σειρά του Peacock «The Good Daughter», βασισμένη στο μυθιστόρημα της Κάριν Σλότερ (Karin Slaughter).

Πηγή: skai.gr

