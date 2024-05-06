Λογαριασμός
Κρήτη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 8χρονο αγόρι και το εγκατέλειψε

Ο οδηγός του οχήματος αναζητείται από την αστυνομία - Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του

Ασθενοφόρο

Από την εξοχή, την Κυριακή του Πάσχα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, ένας 8χρονος που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην περιοχή της Γέργερης στο δάσος του Ρούβα...

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι κι ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τραυματισμός του παιδιού δεν ήταν σοβαρός.

Ο πατέρας του το μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός μετά το συμβάν εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Πηγή: cretalive

