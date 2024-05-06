Κρήτη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 8χρονο αγόρι και το εγκατέλειψε

Από την εξοχή, την Κυριακή του Πάσχα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, ένας 8χρονος που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην περιοχή της Γέργερης στο δάσος του Ρούβα...

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι κι ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τραυματισμός του παιδιού δεν ήταν σοβαρός.

Ο πατέρας του το μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός μετά το συμβάν εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Πηγή: cretalive

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.