Σήμερα είναι των Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Άγιο Πάσχα, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος.

Γιορτάζουν οι:

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια

Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία

Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ, Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα

Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης

Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα

Επίσης, η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης και Διεθνής Ημέρα Μαιών.

Ανατολή ήλιου: 06:23 - Δύση ήλιου: 20:19

Σελήνη 26.4 ημερών

