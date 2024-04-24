Η γερμανική αντικατασκοπεία προειδοποίησε σήμερα τις εταιρείες να είναι σε επιφυλακή, εξαιτίας της βιομηχανικής κατασκοπείας που διενεργεί το Πεκίνο, προειδοποιώντας τες να μην είναι αφελείς με την Κίνα αλλά ούτε εξαρτώμενες σε υπερβολικό βαθμό.

Η προειδοποίηση του αναπληρωτή επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος, του Σινάν Σέλεν, διατυπώθηκε λίγες μέρες μετά τη σύλληψη τριών Γερμανών υπηκόων με την υποψία ότι παρέδωσαν τεχνολογία με στρατιωτικές εφαρμογές - μια υπόθεση που ανέδειξε την αυξανόμενη ανησυχία σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη σχετικά με την κινεζική κατασκοπεία.

Η Γερμανία θεωρείται ότι απειλείται ιδιαίτερα λόγω του ισχυρού βιομηχανικού της τομέα και των καλών επιχειρηματικών της σχέσεων με την Κίνα, τον κυριότερο εμπορικό της εταίρο. Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς επισκέφθηκε την Κίνα μόλις πριν από 10 ημέρες συνοδευόμενος από μια επιχειρηματική αντιπροσωπεία.

Η κυβέρνηση έχει παροτρύνει τις εταιρείες να μειώσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αλλά οι επικριτές λένε ότι πολλές εξακολουθούν να εστιάζουν στο βραχυπρόθεσμο κέρδος έναντι της μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πορεία αλλαγής, από μια πολύ αφελή και υπεραισιόδοξη στάση απέναντι σε άλλους οικονομικούς εταίρους, σε μια πιο ρεαλιστική, ίσως πιο ανθεκτική και διαφοροποιημένη στάση όσον αφορά τις συνεργασίες και την προστασία της Γερμανίας ως ενός επιχειρηματικού τόπου», είπε ο Σελέν.

«Έχουμε πολυάριθμα παραδείγματα όπου, μια ίσως υπερβολικά αισιόδοξη και θετική στάση απέναντι στο εμπόριο με την Κίνα οδήγησε στην πρακτική διάλυση αυτών των εταιρειών», δήλωσε σε εκδήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο της Κίνας στην ασφάλεια των γερμανικών εταιρειών.

Ένα ζήτημα, είπε, είναι ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις επιμένουν ότι είναι εντελώς ιδιωτικές, αλλά στην πραγματικότητα υπόκεινται και υποστηρίζονται από κινεζικά κρατικά συμφέροντα.

Και ο απώτερος στόχος της Κίνας είναι να γίνει η μεγαλύτερη οικονομική, τεχνολογική και πολιτική παγκόσμια δύναμη μέχρι το 2049, είπε.

«Οι Γερμανοί παράγοντες δεν αλληλεπιδρούν μόνο με αυτούς τους Κινέζους ομολόγους τους, με τους εμπορικούς τους εταίρους», είπε. «Στο παρασκήνιο έχετε ολόκληρο το κινεζικό κράτος... το οποίο επιδιώκει τα δικά του συμφέροντα και χρησιμοποιεί όλους τους απαραίτητους και διαθέσιμους πόρους για τον σκοπό αυτό».

Οι τομείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Κίνα περιλαμβάνουν την αεροδιαστημική τεχνολογία, τη ρομποτική, την ηλεκτροκίνηση και την τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, τη βιοϊατρική και την τεχνολογία της πληροφορικής, είπε.

Η γερμανική αντικατασκοπεία θέλει να παρακολουθεί ολοένα και περισσότερο τις κινεζικές δραστηριότητες όσον αφορά τις πανεπιστημιακές καινοτομίες (spin-offs) και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το Πεκίνο επιδιώκει να αποκτήσει πολιτικές-στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας.

Ο Σέλεν είπε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει γενικά μεγάλες προκλήσεις κατασκοπείας.

Η σύλληψη την περασμένη εβδομάδα δύο Γερμανο-Ρώσων υπηκόων ως ύποπτων για σχεδιασμό επιθέσεων δολιοφθοράς, μεταξύ άλλων και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, έδειξε μια «νέα ποιότητα» στις επιχειρήσεις κατασκοπείας, η οποία υπερβαίνει τη συλλογή πληροφοριών και τον επηρεασμό της κοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

