Ένας 58χρονος συνελήφθη στην πόλη της Καλαμάτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 58χρονος εκτόξευσε χθες το απόγευμα μία ναυτική φωτοβολίδα, η οποία κατέληξε στην αυλή σπιτιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 64χρονος άνδρας και η 37χρονη κόρη του.

Στη συνέχεια, πατέρας και κόρη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησαν.

Στο πλαίσιο της ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν τον 58χρονο και όπως προέκυψε είχε εκτοξεύσει τη φωτοβολίδα από σημείο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από την αυλή του σπιτιού, όπου κατέληξε.

