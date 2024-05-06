Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα είναι αναγκαία λόγω της απόρριψης από τη Χαμάς των προτάσεων για κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίες προέβλεπαν την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ σήμερα.

Στην ανακοίνωσή του ο Γκαλάντ διευκρίνισε ότι μετέφερε το μήνυμα αυτό στον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη νύκτα.

