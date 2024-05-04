Μια πολύ σοβαρή καταγγελία ερευνά η αστυνομία στην Αυστραλία σύμφωνα με την οποία η βουλευτής του Κουίνσλαντ, Μπρίτανι Λάουγκα και αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, δέχθηκε σεξουαλική επίθεση, αφού προηγουμένως της έδωσαν ναρκωτικά.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είπε ότι δέχτηκε επίθεση σε μια βραδινή έξοδο στην εκλογική της περιφέρεια Yeppoon.

«Αυτό που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε συμβαίνει σε πολλούς από εμάς», είπε η πολιτικός.

Το περιστατικό ξεσήκωσε νέες διαμαρτυρίες γυναικών κατά της βίας.

Η Λάουγκα 37 ετών, πήγε σε αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο στις 28 Απριλίου.

«Οι εξετάσεις στο νοσοκομείο επιβεβαίωσαν την παρουσία φαρμάκων στο σώμα μου, τα οποία δεν έπαιρνα», είπε σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η ουσία την είχε επηρεάσει «σημαντικά».

Η Αστυνομική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ (QPS) επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί ερευνούσαν μια καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σχετικά με ένα περιστατικό στο Yeppoon την Κυριακή.

Η κυρία Λάουγκα φέρεται να επικοινώνησε με άλλες γυναίκες που είπαν ότι τους είχαν δώσει χωρίς τη θέλησή τους ναρκωτικά το ίδιο βράδυ.

«Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε τις κοινωνικές συναναστροφές στην πόλη μας χωρίς τον κίνδυνο ναρκωτικών ή επίθεσης», είπε η 37χρονη πολιτικός προσθέτοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να «θεραπευθεί σωματικά και συναισθηματικά».

Η αστυνομία είπε ότι δεν έχουν γίνει επιπλέον αναφορές στην ίδια περιοχή, αλλά ζητά από όποιον έχει πληροφορίες ή έχει βιώσει κάτι παρόμοιο να επικοινωνήσει μαζί τους.

«Το QPS λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις αναφορές για ναρκωτικές ουσίες στα ποτά και διερευνά τις αναφορές κατά περίπτωση και συχνά σε συνδυασμό με άλλα αδικήματα όπως η σεξουαλική επίθεση», αναφέρει η αστυνομία.

Η Λάουγκα είναι στο κοινοβούλιο για σχεδόν μια δεκαετία και εξελέγη για πρώτη φορά στην έδρα του Keppel το 2015.

Η υπουργός Στέγασης του Κουίνσλαντ, Μέγκαν Σκάνλον, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «σοκαριστικούς» και «τρομακτικούς»,

«Η Μπρίτανι είναι συνάδελφος, είναι φίλη, είναι μια νεαρή γυναίκα στο κοινοβούλιο του Κουίνσλαντ και αυτά είναι πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα που διαβάζεις», είπε η κ. Σκάνλον.

"Είναι απαράδεκτο οι γυναίκες να γίνονται δυσανάλογα θύματα ενδοοικογενειακής, οικογενειακής και σεξουαλικής βίας. Η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τις γυναίκες και να σταματήσουμε τη βία".

Στην Αυστραλία τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία το 2024 σκοτώνεται μια γυναίκα κάθε 4 ημέρες.

Τον Απρίλιο, ο Joel Cuachi μαχαίρωσε έξι ανθρώπους μέχρι θανάτου σε ένα εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ.

Πέντε από τα θύματα ήταν γυναίκες και ο αστυνομικός επίτροπος της Νέας Νότιας Ουαλίας είπε στο ABC News της Αυστραλίας ότι ήταν «προφανές» ότι εστίαζε στο να βλάψει γυναίκες.

Ένα κύμα διαδηλώσεων έλαβε χώρα ως απάντηση στην επίθεση, με τους διαδηλωτές να ζητούν να κηρυχθεί η έμφυλη βία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να θεσπιστούν αυστηρότεροι νόμοι για να την σταματήσουν.

