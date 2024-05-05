Το φοιτητικό κίνημα εναντίον των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, συνεχίζεται και διευρύνεται σε διεθνές επίπεδο: από τις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, όπου αντιμετωπίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις με αστυνομική καταστολή, έχει εξαπλωθεί στο Παρίσι, στη Λωζάνη, στο Βερολίνο, στο Μόντρεαλ, στο Μεξικό, ως ακόμη και στο Σίδνεϊ.

ΗΠΑ

Από την 17η Απριλίου, κύμα κινητοποιήσεων για τη Λωρίδα της Γάζας εκδηλώθηκε σε πολλές αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, σε κάπου σαράντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από την Ανατολή ως τη Δύση, με αρκετούς να κάνουν παραλληλισμούς με τις διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τις τελευταίες ημέρες, οι δυνάμεις προχώρησε σε σειρά διαλύσεων manu militari καταλήψεων υπέρ των Παλαιστινίων, ιδίως στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) προχθές Παρασκευή, κατόπιν αιτήματος του πρυτανείου.

Ομοίως, απομακρύνθηκαν καταληψίες από κτίριο του περίβλεπτου πανεπιστημίου Κολούμπια, στο Μανχάταν, από όπου άρχισε το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων σε ένδειξη υποστήριξης στη Λωρίδα της Γάζας. Ενώ, στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), έγιναν δεκάδες συλλήψεις φοιτητών.

Διαδήλωση διαλύθηκε χθες Σάββατο στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας, όπου η αστυνομία διέλυσε σκηνές, όπως κατέγραψε βίντεο που δημοσιοποίησε η φοιτητική εφημερίδα Cavalier Daily.

Αντίθετα με άλλα ιδρύματα, το πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Ρόουντ Άιλαντ, ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία με τους διαδηλωτές. Ο καταυλισμός τους συμφωνήθηκε να διαλυθεί με αντάλλαγμα ψηφοφορία στο πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο για την ενδεχόμενη «αποεπένδυση» των «εταιρειών ‘που καθιστούν εφικτή και επωφελούνται από τη γενοκτονία στη Γάζα’».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που για ημέρες παρέμενε σιωπηλός για το φοιτητικό κίνημα αυτό, διεμήνυσε την Πέμπτη πως «πρέπει να επικρατήσει η τάξη».

Γαλλία

Δυνάμεις επιβολής της τάξης απομάκρυναν προχθές Παρασκευή διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων, που είχαν κάνει από την προηγουμένη κατάληψη στην περίβλεπτη παρισινή σχολή Sciences Po, όπου σπουδάζουν 5.000 ως 6.000 φοιτητές. Μια εβδομάδα έπειτα από κινητοποίηση στη σχολή που είχε σημαδευτεί από ένταση «91 άνθρωποι απομακρύνθηκαν» χωρίς το παραμικρό «επεισόδιο», σύμφωνα με τις αρχές.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις παραμένουν περιορισμένες στη Sciences Po του Παρισιού, σε περιφερειακές πανεπιστημιουπόλεις (Λίλη, Χάβρη, Ντιζόν, Ρεν, Πουατιέ) και στο ινστιτούτο πολιτικών επιστημών (IEP), προς το παρόν δεν έχουν διευρυνθεί σε άλλες σχολές.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «καταδίκασε με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τους αποκλεισμούς στη Sciences Po και σε άλλες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας πως «εμποδίζουν τον διάλογο», σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στις εφημερίδες La Provence και La Tribune.

Γερμανία

Η αστυνομία επενέβη προχθές Παρασκευή για να απομακρύνει, σε ορισμένες περιπτώσεις «διά της βίας», διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκεντρωμένους μπροστά στο πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) επέκρινε τη διαδήλωση στο Χούμπολτ, υπογραμμίζοντας μέσω X πως δεν θέλει να δει «καταστάσεις όπως αυτές στις ΗΠΑ και στη Γαλλία».

Καναδάς

Το φοιτητικό κίνημα υπέρ των Παλαιστίνιων δίνει ισχυρό παρών σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους στο Βανκούβερ, στην Οτάβα, στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ. Ο πρώτος καταυλισμός ο οποίος στήθηκε, και ο μεγαλύτερος, είναι αυτός στο πανεπιστήμιο McGill, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του την 27η Απριλίου και μεγεθύνθηκε. Φοιτητές προσπάθησαν να τον ενισχύσουν τις τελευταίες ημέρες, καθώς επαπειλείται επέμβαση της αστυνομίας.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη του χώρου για όσο χρειαστεί, μέχρι το Μακγκίλ να διακόψει κάθε ακαδημαϊκή και οικονομική σχέση με το Ισραήλ.

Η διεύθυνση του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανέφερε την Τετάρτη πως θέλει ο καταυλισμός αυτός να διαλυθεί «χωρίς καθυστέρηση», προσθέτοντας πως πρόκειται για κάτι «μη διαπραγματεύσιμο». Κατ’ αυτή, κάποιοι από τους καταληψίες «δεν είναι μέρος της φοιτητικής κοινότητας».

Ωστόσο η αστυνομία, που έχει καταστήσει σαφές πως προτιμά «ειρηνική» επίλυση του προβλήματος, δεν έχει επέμβει ως τώρα.

Αυστραλία

Στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων και υπέρ του Ισραήλ βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο προχθές Παρασκευή. Αν και υπήρξε ατμόσφαιρα έντασης, οι δυο συγκεντρώσεις έγιναν ειρηνικά και η αστυνομία δεν επενέβη.

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων έχουν στήσει καταυλισμό σκηνών σε χώρο με γρασίδι μπροστά στο γκοθικό κτίριο του πανεπιστημίου. Όπως και οι ομόλογοί τους στις ΗΠΑ, ζητούν το πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ να κόψει τους δεσμούς με ισραηλινούς θεσμούς και να μη δέχεται δωρεές από βιομηχανίες όπλων.

Ιρλανδία

Δεκάδες φοιτητές του περίβλεπτου πανεπιστημίου Trinity College του Δουβλίνου εγκατέστησαν σκηνές σε διάφορα σημεία της πανεπιστημιούπολης και χθες απέκλεισαν την είσοδο της βιβλιοθήκης που περιέχει «Το Βιβλίο των Κελτών», περίφημο μεσαιωνικό χειρόγραφο, μαγνήτη για πολλούς τουρίστες στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Οι διαδηλωτές, που έχουν ονομάσει την κινητοποίηση «καταυλισμό αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη», προβάλλουν αιτήματα όπως ιδίως το Τρίνιτι Κόλετζ να διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Μεξικό

Δεκάδες φοιτητές του εθνικού αυτόνομου πανεπιστημίου του Μεξικού (UNAM), έστησαν, σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, καταυλισμό στην πρωτεύουσα, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ζήτω η ελεύθερη Παλαιστίνη», ή «από τον ποταμό ως τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα νικήσει». Αξίωσαν η μεξικανική κυβέρνηση να διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ελβετία

Περίπου εκατό φοιτητές έχουν καταλάβει από το βράδυ της Πέμπτης το χολ της εισόδου του κτιρίου Géopolis του πανεπιστημίου της Λοζάνης (UNIL), απαιτώντας ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ ισραηλινών θεσμών και άμεση κατάπαυση του πυρός. Η κατάληψη συνεχίστηκε ειρηνικά προχθές Παρασκευή κι αναμένεται να διαρκέσει ως τουλάχιστον αύριο Δευτέρα.

Χθες Σάββατο, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ των Παλαιστινίων και των φοιτητών που έχουν κάνει κατάληψη, σύμφωνα με το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων Keystone-SDA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

