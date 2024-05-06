Στην ομηρική διάλεκτο και σε δώδεκα γλώσσες διαβάστηκε απόσπασμα του Αναστάσιμου Ευαγγελίου στον Εσπερινό της Αγάπης που τελέστηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου και συμπροσευχομένων του Μητροπολίτη πρ. Θεσσαλονίκης Ανθίμου και του Επισκόπου Ρηγίου Ειρηναίου.

Σύμφωνα με την παράδοση, το απόσπασμα του Ευαγγελικού Αναγνώσματος διαβάστηκε όχι μόνο στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο από τον Πρωτοδιάκονο Σπυρίδωνα Καραταΐδη, αλλά και σε απόδοση στα Νέα Ελληνικά από τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, στην Ελληνική Ομηρική διάλεκτο από Χορό Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως υπό την διεύθυνση του Πρωτοπρεσβύτερου Νικολάου Χαμαμτζόγλου, καθώς και στις εξής ξένες γλώσσες: Λατινικά από τον Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο Φουντουκίδη, Γαλλικά από τον Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Αλεξίου, Ισλανδικά από τον Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο Νακόπουλο, Γερμανικά από τον Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Κουκόπουλο, Αγγλικά από τον Πρωτοπρεσβύτερο Αθανάσιο Κουτρούπη, Σερβικά από τον Πρωτοπρεσβύτερο Παύλο Παρασκευά, Γεωργιανά από τον Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Ματουρέλι, Αλβανικά από τον Πρωτοπρεσβύτερο Αρτέμιο Τσίτση, Τουρκικά από τον Πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Μάνο, Ρουμανικά από τον Οικον. Αλέξανδρο Νικολόιου, Luganda από τον Πρεσβύτερο Γεώργιο Balinya και Ουκρανικά από τον Διάκονο Δημήτριο Rudko.

«Το Ευαγγέλιο είναι οικουμενικό»

«Το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε όσες περισσότερες γλώσσες μπορούμε αυτή τη μέρα. Είναι μια προσπάθεια η Εκκλησία μας να δείξει με αυτόν τον τρόπο, μέσω της γλώσσας, ότι το Ευαγγέλιο είναι οικουμενικό και αφορά όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου» επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Χριστός μπορεί να έζησε σε έναν συγκεκριμένο τόπο, ωστόσο το Ευαγγέλιο μπορεί να σαρκωθεί σε κάθε πολιτισμό».

Με αναφορές στον Γρηγόριο τον Παλαμά η Αναστάσιμη Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Φιλόθεου

Αναφορές, άλλωστε, στον Γρηγόριο τον Παλαμά, περιείχε η Αναστάσιμη Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου που αναγνώστηκε μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου της τελετής της Αναστάσεως, στην αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα. «Η αλήθεια της Ανάστασης είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που δόθηκε ποτέ στον άνθρωπο και στον κόσμο· ο θάνατος καταργήθηκε, ο θάνατος δεν υπάρχει. ‘Χριστός Ανέστη’ και ζωή πολιτεύεται. Ο Άγιος της Θεσσαλονίκης μας και Αρχιεπίσκοπός της Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει σχετικά: ‘Η Ανάσταση του Κυρίου είναι ανανέωση της ανθρώπινης φύσης, είναι αναζώωση και ανάπλαση και επάνοδος προς την αθάνατη ζωή’» σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τόνισε: «αυτή η ζωή της αθανασίας, η ζωή της Ανάστασης για την οποία μας μιλά και μας προσφέρει ο Χριστός δεν αφορά μόνο στην ψυχή. Ο όλος άνθρωπος θ’ αναστηθεί, με την ψυχή και το σώμα του. Ας θυμηθούμε ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του, με το σώμα Του εμφανίστηκε στους μαθητές του. Κι εκείνοι Τον άγγιξαν, Τον ψηλάφησαν, βεβαιώθηκαν ότι δεν ήταν φάντασμα. Μόνο που το σώμα Του δεν υπόκειτο πιά στην φθορά, ούτε στους περιορισμούς της ύλης και του χρόνου. Σ’ αυτή τη ζωή της Ανάστασης μας καλεί ο Χριστός: ζωή αφθαρσίας, ζωή αθανασίας, ζωή όχι φαντασιακή, αλλά πλήρως ανθρώπινη και γεμάτη από τη δόξα της Θεότητος».

Μεταφέροντας, άλλωστε το Αναστάσιμο μήνυμα, είπε: «δοξάζουμε τον Αναστάντα Χριστό μας γι’ αυτή του την ευεργεσία, γι’ αυτή του τη φιλάνθρωπη προσφορά. Ο Χριστός μας λυτρώνει από το θάνατο, μας παίρνει κάθε λύπη, μας γεμίζει με χαρά. Αυτή τη χαρά της Ανάστασης ζούμε στο Σώμα του το Άγιο, την Εκκλησία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.