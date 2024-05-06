Ένα από τα πιο απίστευτα πλάσματα της φύσης - τη μέλισσα εξερευνά η έκθεση «Bees: A Story of Survival» στο Παγκόσμιο Μουσείο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έκθεση, που συνδυάζει τέχνη και επιστήμη είναι ένα ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο των μελισσών. Οι επισκέπτες συνδέονται με μια ζωντανή κυψέλη μέσα από το καινοτόμο ηχητικό τοπίο και ανακαλύπτουν μέσω της γλυπτικής, της προβολής και του ήχου το θαύμα αυτών των μικροσκοπικών πλασμάτων, αλλά και πώς μπορούν να υποστηρίξοουν την επιβίωσή τους, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Με τη βοήθεια ήχων και αρωμάτων ακολουθούν ένα μονοπάτι με δέντρα και αγριολούλουδα που αναδεικνύει την επίδραση των μελισσών ως επικονιαστών του φυσικού κόσμου.

Από την εποχή των δεινοσαύρων, οι μέλισσες έζησαν στον πλανήτη, εξελισσόμενες για εκατομμύρια χρόνια. Οι μέλισσες με 20.000 γνωστά είδη, είναι ζωτικής σημασίας για τα οικοσυστήματα του πλανήτη και απαραίτητες για την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά οι αλλαγές στο περιβάλλον και το κλίμα απειλούν την επίβιωσή τους.

Η έκθεση είναι καρπός συνεργασίας του Παγκόσμιου Μουσείου, του βραβευμένου καλλιτέχνη και γλύπτη Βόλφγκανγκ Μπάτρες και του ερευνητή Μάρτιν Μπένκσικ.

«Οι μέλισσες μπορούν να θεωρηθούν ως φρουροί της γης. Υπάρχουν για περισσότερα από 120 εκατομμύρια χρόνια και είναι εξαιρετικά εναρμονισμένες με το περιβάλλον. Η υγεία και η ευημερία τους αντικατοπτρίζουν την υγεία της Γης και πεθαίνουν σε πρωτοφανείς αριθμούς» τόνισε ο Βόλφγκανγκ Μπάτρες.

Η έκθεση «Bees: A Story of Survival» εγκαινιάστηκε στις 4 Μαϊου και θα διαρκέσει έως τις 5 Μαϊου 2025.

