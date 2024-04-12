Λογαριασμός
Νέο σοκαριστικό βίντεο με τη στιγμή που η νεαρή Ισραηλινή Νόα Αργκαμάνι πέφτει όμηρος της Χαμάς και μεταφέρεται στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου

Η 26χρονη Ισραηλινή φοιτήτρια έπεσε στα χέρια της Χαμάς κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης στο φεστιβάλ της ερήμου Nova στις 7 Οκτωβρίου – Κρύβουν το βίντεο από την ετοιμοθάνατη μητέρα της

Hamas

Νέο σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που η νεαρή Ισραηλινή Νόα Αργκαμάνι πέφτει όμηρος της Χαμάς και μεταφέρεται με τη βία στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου. 

Η φωτογραφία της Νόα - με τα χέρια της απλωμένα ικετευτικά προς τον φίλο της καθώς ουρλιάζει για βοήθεια - έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες των φρικαλεοτήτων μετά τη δημοσίευσή της από τη Daily Mail.

The 26-year-old student was snatched by the terror group during their murderous attack on the Nova desert festival on October 7. This picture of Noa - her arms outstretched toward her boyfriend as she screams for help - became one of the most recognisable images of the atrocities after it was published by The Mail on Sunday on October 8

Στο νέο βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ακούγονται οι λυγμοί της κοπέλας, καθώς ένας Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς κρατά το κεφάλι της κάτω καθώς τοποθετεί μια μαύρη τσάντα στο πρόσωπό της.

Noa (pictured) was last seen alive in a hostage propaganda video which Hamas claims was filmed in January 2024

Το ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τη Νόα να περιβάλλεται από τουλάχιστον δέκα τρομοκράτες με όπλα, οι οποίοι ακούγονται να την κοροϊδεύουν και να της φωνάζουν.

Noa Argamani is one of 133 people that are still being held hostage in Gaza. She is one of just 19 women that are still being held by the terror group

Το εξαιρετικά ευαίσθητο βίντεο κρύβεται από τη μητέρα της Νόα, Λιόρα, η είναι ετοιμοθάνατη με καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο.

The highly-sensitive video is being hidden from Noa's mother Liora (pictured right with her daughter), who is dying from terminal brain cancer
Η Νόα με τη μητέρα της Λιόρα 
Πηγή: dailymali.co.uk

