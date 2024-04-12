Νέο σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που η νεαρή Ισραηλινή Νόα Αργκαμάνι πέφτει όμηρος της Χαμάς και μεταφέρεται με τη βία στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.



Η φωτογραφία της Νόα - με τα χέρια της απλωμένα ικετευτικά προς τον φίλο της καθώς ουρλιάζει για βοήθεια - έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες των φρικαλεοτήτων μετά τη δημοσίευσή της από τη Daily Mail.





Στο νέο βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ακούγονται οι λυγμοί της κοπέλας, καθώς ένας Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς κρατά το κεφάλι της κάτω καθώς τοποθετεί μια μαύρη τσάντα στο πρόσωπό της.





Το ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τη Νόα να περιβάλλεται από τουλάχιστον δέκα τρομοκράτες με όπλα, οι οποίοι ακούγονται να την κοροϊδεύουν και να της φωνάζουν.





Το εξαιρετικά ευαίσθητο βίντεο κρύβεται από τη μητέρα της Νόα, Λιόρα, η είναι ετοιμοθάνατη με καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο.

Η Νόα με τη μητέρα της Λιόρα

