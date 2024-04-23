Ένας εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχών Αλ Κάσαμ, ο Άμπου Ουμπάιντα, ζήτησε σήμερα την κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ημερών από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, ο Άμπου Ουμπάιντα έπλεξε το εγκώμιο της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ, στις 13 Απριλίου, λέγοντας ότι τα άμεσα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους «έθεσαν νέους κανόνες και προκάλεσαν σύγχυση στον εχθρό και σε εκείνους που βρίσκονται πίσω του».

Ο εκπρόσωπος ζήτησε επίσης την κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη και την Ιορδανία, χαρακτηρίζοντάς την «ένα από τα σημαντικότερα αραβικά μέτωπα».

Η Ιορδανία, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, αναχαίτισε και κατέρριψε δεκάδες ιρανικούς δρόνους καθώς έμπαιναν στον εναέριο χώρο της και κατευθύνονταν στο Ισραήλ, ανέφεραν δύο πηγές περιφερειακών υπηρεσιών ασφαλείας στις 13 Απριλίου.

«Καλούμε τον ιορδανικό λαό να εντείνει τις ενέργειές του και να υψώσει τη φωνή του», πρόσθεσε ο Άμπου Ουμπάιντα.

Στις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, η Χαμάς, εμμένει στα αιτήματά της, δηλαδή τον τερματισμό της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την επιστροφή των εκτοπισμένων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και την άρση του αποκλεισμού του θύλακα, συνέχισε ο εκπρόσωπος. «Η κυβέρνηση του κατακτητή καθυστερεί την επίτευξη συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων και προσπαθεί να παρεμποδίσει τις προσπάθειες των μεσολαβητών για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», υποστήριξε.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος προσπαθούν να μεσολαβήσουν για την κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να επιδείξουν σοβαρότητα» ώστε να επιτύχουν αυτές οι προσπάθειες.

