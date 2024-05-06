Ο Μπολτ προκάλεσε τον Εμπαπέ σε αγώνα 100 μέτρων-Τι απάντησε ο Γάλλος φορ

Ο Γιουσέιν Μπολτ προκάλεσε τον Κιλιάν Εμπαπέ να αναμετρηθούν σε ένα σπριντ 100 μέτρων. Ο Τζαμαϊκανός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 9,58’’ θέλει να μετρήσει τις δυνάμεις του με τον Γάλλο φορ, που θεωρείται ένας από τους ταχύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Ο 25χρονος άσος δεν δίστασε να απαντήσει στο κάλεσμα του γρηγορότερου ανθρώπου όλων των εποχών. «Ο Μπολτ είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς, ανάμεσά τους κι εγώ. Όλοι μας βλέπαμε τους αγώνες του και ο θαυμασμός είναι αμοιβαίος. Ασφαλώς θα έτρεχα μαζί του, εφόσον βρούμε την ευκαιρία, γιατί να μην το κάνουμε; Πάντως δεν περιμένω πολλά από το αποτέλεσμα. Πιστεύω πως δεν θα είχα καμία τύχη», ανέφερε ο Εμπαπέ

Yπενθυμίζεται πως ο Μπολτ αποσύρθηκε το 2017 έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων οκτώ χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και άλλα 14 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 11 χρυσά.

