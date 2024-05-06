Δευτέρα του Πάσχα και το στούντιο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» γεμίζει και πάλι με κόσμο για απολαυστικές μαγειρικές αναμετρήσεις. Ο Μάρκος υποδέχεται παίκτες με όρεξη να μαγειρέψουν και να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα με νόστιμα πιάτα. Οι νικήτριες του προηγούμενου επεισοδίου, Χριστιάννα και Ελεάννα, διαγωνίζονται απέναντι στον πρώην Survivor Σωτήρη Λαμάι και τον καλό του φίλο Αλέξανδρο Λουσάι.

Η Χριστιάννα παίρνει τις κουτάλες και εξομολογείται πως το όνειρό της να γίνει τραγουδίστρια θα μείνει απραγματοποίητο. Το πιάτο όμως που ετοιμάζει με τη βοήθεια της Ελεάννας, «chili con carne με τορτίγια», θα πραγματοποιηθεί και θα φτάσει μπροστά στον Έκτορα με την ελπίδα να κερδίσει τη θετική κριτική του.

Ο Σωτήρης και ο Αλέξανδρος είναι δύο πολύ καλοί φίλοι αλλά και «αντίπαλοι» στον χώρο των social media, καθώς φτιάχνουν διασκεδαστικά videos που «ανταγωνίζονται» ο ένας τον άλλον. Ο Σωτήρης, με απόλυτη προσήλωση στις οδηγίες του Αλέξανδρου, μαγειρεύει «φιλέτο σολομού με σάλτσα μουστάρδας και ρύζι». Θα καταφέρει το τελικό αποτέλεσμα να γοητεύσει τον σεφ και να τους δώσει την πρώτη τους νίκη;

