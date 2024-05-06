Ο Τιμπό Κουρτουά πραγματοποίησε στις 4 Μαΐου την πρώτη του εμφάνιση τη φετινή σεζόν επιστρέφοντας στη δράση μετά από ρήξη χιαστού που υπέστη στις 10 Αυγούστου. Η σύζυγος του Βέλγου γκολκίπερ της Ρεάλ, Μισέλ Γκέρζιγκ, με ένα ποστ στο Instagram μίλησε για τον σκληρό αγώνα που έδωσε ο ίδιος για να επανέλθει

«Ας μιλήσουμε για σένα, αγάπη μου, για το πόσο απίστευτα δυνατός και μαχητής είσαι! Πριν από 9 μήνες τραυματίστηκες και ράγισες την καρδιά όλων όσων σε αγαπούν και σε εκτιμούν σε αυτόν τον κόσμο. Το ποδόσφαιρο και η Ρεάλ είναι για σένα κάτι παραπάνω από μια δουλειά. Όμως αντί αυτό να σε λυγίσει, σε έκανε πιο δυνατό. Σε είδα να δουλεύεις ασταμάτητα, κάθε μέρα, τόσο σκληρά. Στην αρχή δεν μπορούσες να περπατήσεις καλά-καλά, αλλά δεν είδα ποτέ κάποιον τόσο πνευματικά δυνατό. Όταν με πήρες για να μου πεις τα άσχημα νέα ήμουν στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Κάθε άλλος στη θέση σου θα τα παρατούσε, αλλά εσύ όχι. Από τι είσαι φτιαγμένος, άνθρωπέ μου; Επέστρεψες! Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Μας δίδαξες τι πάει να πει πραγματική δύναμη και φιλοδοξία», ανέφερε το μοντέλο από το Ισραήλ.

