Δικαστήριο στο Ιράν καταδίκασε σε θάνατο τον διάσημο ράπερ Τουμάτζ Σαλεχί για κατηγορίες που συνδέονται με το κίνημα διαμαρτυρίας του 2022-2023 στη χώρα, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του στην εφημερίδα Sharq.

Στα τραγούδια του ο Σαλεχί υποστήριζε για μήνες τις κινητοποιήσεις του 2022 στο Ιράν, τις οποίες πυροδότησε ο θάνατος υπό αστυνομική κράτηση της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης Κουρδο-Ιρανής που είχε συλληφθεί επειδή φορούσε μια «ανάρμοστη» χιτζάμπ.

Ο Σαλεχί, ηλικίας 33 ετών, συνελήφθη αρχικά τον Οκτώβριο του 2022, αφότου προέβη σε δημόσιες δηλώσεις υπέρ των διαδηλώσεων στη χώρα.

Καταδικάστηκε το 2023 σε κάθειρξη έξι ετών και τριών μηνών, όμως είχε αποφύγει την θανατική καταδίκη χάρη σε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Το Πρώτο Τμήμα του Επαναστατικού Δικαστηρίου (της κεντρικής πόλης) Ισφαχάν σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, δεν εφάρμοσε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου… και καταδίκασε τον Σαλεχί στην αυστηρότερη τιμωρία», δήλωσε ο δικηγόρος του Αμίρ Ραϊσιάν στην εφημερίδα Sharq.

Το ιρανικό δικαστήριο δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει την ποινή. Ο Σαλεχί έχει 20 ημέρες στη διάθεσή του για να εφεσιβάλει την απόφαση.

«Θα ασκήσουμε οπωσδήποτε έφεση σε αυτήν την ετυμηγορία», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

